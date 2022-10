Ski alpin, Übertragung: Riesenslalom der Damen in Sölden heute live im TV, Livestream und Liveticker

Endlich hat das Warten ein Ende! Der Ski-alpin-Weltcup 2022/23 geht heute mit dem Riesenslalom der Damen in Sölden los. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Rennen live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Sieben Monate lang mussten die Wintersportfans auf diesen Moment warten, nun ist er da - der Ski-alpin-Weltcup 2022/23 wird am heutigen Samstag, den 22. Oktober, eröffnet. Als erste Station im Kalender steht der Weltcup in Sölden in den österreichischen Alpen eingetragen. Die Damen sind heute im Einsatz, die Herren dann morgen - in beiden Fällen wird ein Riesenslalom absolviert.

Das heutige Damenrennen beginnt um 10 Uhr, wenn der 1. Durchgang gefahren wird. Die schnellsten 30 Fahrerinnen aus dem ersten Lauf sind dann um 13.05 Uhr wieder für den 2. Durchgang im Einsatz.

Ski alpin: Der Gesamtweltcup der Damen 2021/22

Rang Name Punkte 1. Mikaela Shiffrin 1493 2. Petra Vlhová 1309 3. Federica Brignone 1055 4. Ragnhild Mowinckel 880 5. Michelle Gisin 874 6. Sofia Goggia 873 7. Sara Hector 760 8. Tessa Worley 747 9. Corinne Suter 697 10. Marta Bassino 673

© getty Mikaela Shiffrin gewann den Gesamtweltcup 2021/22.

Ski alpin, Übertragung: Riesenslalom der Damen in Sölden heute live im TV und Livestream

Der Weltcup-Auftakt der Damen lässt sich heute auf mehrere Arten live und in voller Länge verfolgen. Um die Übertragung kümmern sich nämlich die üblichen Anbieter, die auch in der vergangenen Saison verantwortlich waren. Eurosport bietet beide Durchgänge im Free-TV auf dem Sender Eurosport 1 an: Der 1. Durchgang wird um 9.45 Uhr gezeigt, der 2. um 12.50 Uhr. Dies gilt auch für DAZN, das dank der Kooperation mit Eurosport das Rennen ebenfalls live anbietet. Die beiden Eurosportsender (Eurosport 1 und Eurosport 2) werden aus diesem Grund 24 Stunden täglich auf der Plattform von DAZN abgebildet.

Den Zugang zu DAZN bekommt Ihr jedoch nur mit einem Abonnement, das im Monat 29,99 Euro und im Jahr 274,99 Euro kostet. Dafür könnt Ihr dann aber auf einen Schlag auch andere Sportarten wie Fußball, Tennis, Darts, Motorsport, Radsport, US-Sport (NBA und NFL), Handball, MMA, Boxen und Wrestling schauen.

Ski alpin, Übertragung: Riesenslalom der Damen in Sölden heute im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, den Riesenslalom der Damen live zu verfolgen, bietet SPOX mit seinem ausführlichen Liveticker an, wo beide Durchgänge beschrieben werden.

Hier geht es zum Liveticker des Riesenslaloms der Damen in Sölden.

Ski alpin: Der Rennkalender der Damen