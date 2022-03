Das finale Biathlon-Rennen im finnischen Kontiolahti wird von den Herren in der Disziplin Verfolgung ausgetragen. Hier könnt Ihr es im SPOX-Liveticker verfolgen.

Zum vorletzten Mal in dieser Weltcup-Saison treten die Biathlon-Herren in der Verfolgung gegeneinander an. Alle Fragen zum Event werden hier im Liveticker beantwortet.

Biathlon: Verfolgung der Herren in Kontiolahti heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Favorit des heutigen Rennens ist natürlich wieder der Franzose Quentin Fillon Maillet. Der Führende der Weltcup-Gesamtwertung hatte bereits im Sprintrennen am Samstag gewonnen und damit seinen Vorsprung auf Landsmann Emilien Jacquelin weiter ausgebaut.

Vor Beginn: Gleich zwei Deutsche schafften es am gestrigen Tag in die Top-10 des Sprintrennens. Zum einen fuhr Philipp Nawrath auf Rang sieben, zum anderen gelang Johannes Kühn überraschend der Sprung aufs Treppchen.

Vor Beginn: Los gehen soll es hier in der finnischen Gemeinde Kontiolahti um 14.40 Uhr deutscher Zeit.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Verfolgungsrennens der Herren.

Biathlon: Verfolgung der Herren in Kontiolahti heute im Liveticker - Übertragung im TV und Livestream

Mit dem ZDF und Eurosport werden sich gleich zwei Anbieter einer Übertragung des Rennens im TV und Livestream annehmen. Alle notwendigen Informationen rund um den Zugriff sowie die Ausstrahlungszeiten haben wir hier bereits für Euch zusammengefasst.

Biathlon: Verfolgung der Herren in Kontiolahti heute im Liveticker - Der aktuelle Weltcup-Gesamtstand