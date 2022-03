Am letzten Tag des Weltcups im finnischen Kontiolahti sind sowohl die Damen als auch die Herren in der Disziplin Verfolgung gefordert. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr die beiden Rennen heute live im TV, Livestream und Liveticker nachvollziehen könnt.

Zum vorletzten Mal in dieser Biathlon-Saison geht es für die Männer und Frauen in der Verfolgung zur Sache. Alle Augen sind dabei natürlich wieder auf die Führenden der Weltcup-Gesamtwertungen beider Geschlechter, Quentin Fillon Maillet und Marte Olsbu Röiseland gerichtet. Die beiden Ausnahmeathleten hatten ebenfalls das bisher letzte Verfolgungsrennen, im bayerischen Ruhpolding, für sich entscheiden können.

Auch dieses Event wird natürlich wieder ganz im Zeichen des währenden Ukraine-Konfliktes stehen. Alle Entwicklungen hinsichtlich der Auswirkungen des Angriffskrieges durch die russische Armee auf die internationale Sportwelt findet ihr hier.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, welche Anbieter die jeweiligen Rennen live im TV und Livestream ausstrahlen. Darüber hinaus zeigen wir Euch eine Liveticker-Option auf.

Biathlon, Übertragung: Verfolgung der Damen und Herren in Kontiolahti heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Ort, Distanz, Infos

Wettbewerb: Biathlon-Weltcup 2021/22

Biathlon-Weltcup 2021/22 Disziplin: Verfolgung

Verfolgung Distanz: Damen: 10km Herren: 12,5km

Datum: Sonntag, 06. März

Sonntag, 06. März Uhrzeit: Damen: 12.45 Uhr Herren: 14.40 Uhr



Biathlon, Übertragung: Verfolgung der Damen und Herren in Kontiolahti heute live im TV und Livestream

Wie man es mittlerweile aus der Welt des Wintersports gewohnt ist, so werden sich auch heute wieder gleich zwei verschiedene Anbieter einer Übertragung annehmen. Wer sich das Rennen also zu Gemüte führen will, der hat die Wahl: Entweder der öffentlich-rechtliche Sender ZDF oder Privatsender Eurosport. Alle weiteren notwendigen Infos haben wir im folgenden zusammengefasst.

Biathlon, Übertragung: Verfolgung der Damen und Herren in Kontiolahti heute live im Free-TV

Das Zweite widmet sich dem Wintersport heute mal wieder im Rahmen der Sendung sportstudio live. Das Rennen der Damen wird ab 12.40 Uhr zu sehen sein, das der Herren ab 14.30 Uhr. In beiden Fällen wird das folgende Moderationsteam durch das Geschehen begleiten:

Reporter: Christoph Hamm, Herbert Fritzenwenger

Christoph Hamm, Herbert Fritzenwenger Moderation: Alexander ruda

Alexander ruda Experte: Sven Fischer

Alternativ zum ZDF könnt Ihr die beiden Veranstaltungen, wie bereits erwähnt, auch beim Privatsender Eurosport verfolgen. Das Rennen der Damen wird dort ab 12.45 Uhr Thema sein, das der Herren bereits ab 14.30 Uhr.

Biathlon, Übertragung: Verfolgung der Damen und Herren in Kontiolahti heute im kostenlosen Livestream

Wer sich das Rennen doch lieber via Livestream anschauen möchte, der kann erneut auf dieselben beiden Anbieter zurückgreifen. Im Gegensatz zum linearen Fernsehen, wird die Übertragung eines der beiden jedoch nicht kostenfrei zu sehen sein.

Um auf den Livestream vom ZDF zuzugreifen, müsst Ihr nichts weiter tun, als die Mediathek des Senders aufzurufen. Dort wird das gesamte Liveprogramm synchron und parallel zum TV widergespiegelt. Sorgen um zeitliche Abweichungen müsst Ihr Euch also keine machen. Hier geht's direkt dahin.

Wer jetzt allerdings das alternative Programm von Eurosport bevorzugt, muss gewahr sein, dass er hier wohl oder übel ins Portemonnaie greifen muss. Wie viel Geld Ihr ausgeben müsst, bleibt hingegen allein in Eurer Entscheidungsgewalt. So stellt das Unternehmen drei verschiedene Optionen zur Auswahl, welche wir Euch im folgenden aufgelistet haben:

Biathlon, Übertragung: Verfolgung der Damen und Herren in Kontiolahti heute im Liveticker bei SPOX

Wer das Rennen nicht live sehen kann, dennoch aber nichts verpassen will, für den könnte der SPOX-Liveticker genau das Richtige sein! Mit Updates im Minutentakt halten wir Euch stets auf dem Laufenden, sodass Euch garantiert nichts entgeht. Klickt Euch rein.

Hier geht's zum Liveticker des Verfolgungsrennens der Damen (ab 12.35 Uhr)

Hier geht's zum Liveticker des Verfolgungsrennens der Herren (ab 14.30 Uhr)

Biathlon, Übertragung: Verfolgung der Damen und Herren in Kontiolahti heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Weltcup-Gesamtstände beider Geschlechter