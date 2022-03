Biathlon, Übertragung heute live: Mixed Staffel und Single Mixed Staffel in Otepää im TV, Livestream und Liveticker

Der Biathlon-Weltcup in Otepää geht heute mit zwei Mixed-Wettkämpfen zu Ende. Sowohl die Mixed-Staffel als auch die Single-Mixed-Staffel wird absolviert. Wie Ihr beide Rennen im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erklärt Euch SPOX.

Biathlon, Übertragung heute live: Mixed Staffel und Single Mixed Staffel - Wichtigste Infos

Zum Abschluss des Weltcups im estnischen Otepää sind am heutigen Sonntag, den 13. März, sowohl die Herren als auch die Damen im Einsatz, und das gleichzeitig. Die Biathletinnen und Biathleten kämpfen nämlich in zwei Mixed-Wettkämpfen um Punkte für den Weltcup. Dabei handelt es sich nach Oberhof um den zweiten und letzten Wettkampftag, an dem Mixedwettbewerbe ausgetragen werden.

Zuerst geht um 12.30 Uhr die Mixed-Staffel los. Um 15.15 Uhr findet dann die Single-Mixed-Staffel statt. Während in der Team-Mixed-Staffel über 4 x 7,5 km jede Nation vier Läufer ins Rennen schickt (zwei Männer und zwei Frauen), bilden in der Single-Mixed-Staffel jeweils eine Frau und ein Mann ein Team.

Biathlon, Übertragung heute live: Mixed Staffel und Single Mixed Staffel in Otepää im TV und Livestream

Beide Wettkämpfe können die Biathlon-Fans heute im TV und im Livestream verfolgen.

Biathlon, Übertragung heute live: Mixed Staffel und Single Mixed Staffel in Otepää im TV

Eurosport ist einer von zwei Anbietern, die den Weltcup in Otepää im TV übertragen. Um 12.20 Uhr zeigt der Sportsender die Mixed-Staffel bei Eurosport 2, einem Pay-TV-Sender. Für die Single-Mixed-Staffel meldet sich Eurosport dann um 15.10 Uhr auf demselben Sender wieder zurück.

Dagegen für die Übertragung im Free-TV zuständig ist die ARD. Die gilt für beide Mixed-Rennen.

Biathlon, Übertragung heute live: Mixed Staffel und Single Mixed Staffel in Otepää im Livestream

Wer nach Livestreams zum Biathlon-Nachmittag sucht, wird erneut bei Eurosport und in der ARD fündig. Um den Livestream in der ARD nutzen zu können, wird kein Abonnement benötigt, der ist nämlich gratis.

Anders sieht die Sache jedoch bei Eurosport aus. Eurosport 1 und Eurosport 2 bilden nämlich den Eurosport-Player, für welchen es monatliche Abo-Zahlungen in Höhe von 6,99 Euro zu bezahlen gibt.

Solltet Ihr jedoch bereits im Besitz eines DAZN-Abonnements sein, wird das Abo für den Eurosport-Player hinfällig. Indem Ihr nämlich DAZN-Kunden seid, habt Ihr automatisch bereits Zugriff auf beide Eurosportsender. Möglich macht dies die Kooperation zwischen Eurosport und DAZN, die Eurosport 1 und Eurosport 2 rund um die Uhr auf der Plattform von DAZN anbietet.

Biathlon, Übertragung heute live: Mixed Staffel und Single Mixed Staffel in Otepää im Liveticker

SPOX bietet eine weitere Möglichkeit, beide Rennen live zu verfolgen. In unseren Livetickern werden die Wettkämpfe im Minutentakt genauestens beschrieben.

Hier geht es zum Liveticker der Mixed-Staffel in Otepää.

Hier geht es zum Liveticker der Single-Mixed-Staffel in Otepää.

