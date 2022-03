In Otepää steht heute die Mixed-Staffel auf dem Plan. SPOX bietet das Biathlon-Rennen im Liveticker an.

In Otepää sind heute sowohl die Damen als auch die Herren gefragt, denn es steht die zweite Mixed-Staffel der Saison an. Das komplette Rennen wird bei SPOX im Liveticker angeboten.

Biathlon: Mixed-Staffel in Otepää JETZT im Liveticker

Bakken führt Feld an

Sivert Bakken führt das Feld an. Der 23-jährige Norweger durfte gestern seinen ersten Podiumsplatz feiern und hat den Vorzug vor Tarjei Bö erhalten.

Startschuss

Es geht los! 20 Staffeln machen sich bei traumhaften Bedingungen und unter dem Jubel der Zuschauer auf die Strecke.

Biathlon: Mixed-Staffel in Otepää im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Sebastian Stalder, Benjamin Weger, Elisa Gasparin und Schlussläuferin Lena Häcki gehen für die Schweiz an den Start. Sie streben einen Platz unter den ersten zehn an. Die Hoffnungen ruhen auf Weger und Häcki, sie sind am stärksten einzuschätzen.

Vor Beginn: Die Saison verlief für Österreich sehr durchwachsen. Mit David Komatz, Felix Leitner, Julia Schwaiger und Dunja Zdouc soll kurz vor Saisonende noch ein Erfolgserlebnis - also ein Platz unter den ersten sechs - her. Der Grundstein dafür ist ein gutes Schießen.

Vor Beginn: Alle vier Deutschen - Roman Rees, Benedikt Doll, Vanessa Voigt und Schlussläuferin Denise Herrmann - konnten in den letzten Tagen aufgrund sehr guter Ergebnisse ordentlich Selbstbewusstsein tanken. Die Erwartungen werden hoch sein, der Sieg heute ist aber durchaus drin.

Vor Beginn: Die Staffeln sind immer für Überraschungen gut - gibt es heute die nächste? Auf dem Papier sind allerdings die Topfavoriten klar auszumachen: Norwegen, Frankreich und auch Deutschland. Schweden hat ebenfalls Chancen auf das Podium, es wird aber viel davon abhängen, wie Jesper Nelin und Martin Ponsiluoma durchkommen.

Vor Beginn: Herzlich willkommen in Otepää. Im Tehvandi Sportzentrum finden zum Abschluss des Weltcup-Wochenendes die Mixed-Staffeln statt. Um 12:30 Uhr fällt der Startschuss für den Wettkampf über 4x7,5 Kilometer.

