Im estländischen Otepää steht im Biathlon heute die Single-Mixed-Staffel auf dem Programm. Wir verfolgen für Euch das gesamte Rennen im Liveticker.

In der Single-Mixed-Staffel messen sich heute die Biathletinnen und Biathleten in Otepää. Wie schlägt sich heute das DSV-Team? Das erfahrt Ihr hier im Liveticker.

Biathlon: Single-Mixed-Staffel in Otepää heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: In diesem rasanten Wettkampf kann alles passieren. Auf dem Papier sind Simon Eder und Lisa Theresa Hauser ebenfalls stark einzuschätzen, denn der Wettbewerb ist sehr schießlastig. Ein Platz auf dem Podium wäre ein toller Erfolg und ist durchaus machbar.

Vor Beginn: Erik Lesser wurde sein Wunsch erfüllt: Er darf die Staffel gemeinsam mit Franziska Preuß bestreiten - es wird die letzte in seiner Karriere sein. Chancen rechnet sich das Duo ebenfalls aus, beide sind super in Form. Aber die Konkurrenz ist stark. Für Schweden gehen Sebastian Samuelsson und Hanna Öberg an den Start, die Norweger haben mit Sturla Holm Lägreid und Marte Olsbu Röiseland ein starkes Duo und gelten ebenfalls als Topfavoriten.

Vor Beginn: Herzlich willkommen in Otepää. Die Single-Mixed-Staffel bildet den Abschluss des Weltcups in Estland. Los geht es um 15:15 Uhr. Wir freuen uns auf diesen Wettkampf, der Spannung verspricht!

Biathlon: Der Stand im Gesamtweltcup

Herren

Rang Name Punkte 1 Quentin Fillon Maillet 870 2 Emilien Jacquelin 625 3 Sebastian Samuelsson 596 4 Vetle Sjåstad Christiansen 594 5 Sturla Holm Laegreid 574

Damen

Rang Name Punkte 1 Marte Olsbu Röiseland 807 2 Elvira Öberg 725 3 Dzinara Alimbekava 618 4 Hanna Öberg 586 5 Lisa Theresa Hauser 577