Biathlon, Übertragung: Verfolgung der Damen und Herren in Oberhof heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das Biathlon-Wochenende in Oberhof findet heute mit der Verfolgung der Damen und Herren sein Ende. Alle Infos zur Übertragung des Rennens im TV, Livestream und Liveticker liefert Euch dieser Artikel.

Zu warme Temperaturen sorgen aktuell bei so einigen Wintersportarten für Probleme, auch die Weltcup-Station in Oberhof war davon betroffen. Eigentlich hätten die Herren bereits am Donnerstag mit dem Sprint starten sollen, aufgrund schlechter Bedingungen musste das Rennen jedoch auf Freitag verschoben werden.

Nach erfolgreichen Wettkämpfen an den vergangenen Tagen scheint der Verfolgung der Damen und Herren am heutigen Sonntag, den 9. Januar, allerdings nichts mehr im Weg zu stehen. Um 12.30 Uhr werden die Männer sich auf ihre 12,5 km lange Strecke begeben, ab 14.45 Uhr laufen die Frauen dann 10 km.

Biathlon, Übertragung: Verfolgung der Damen und Herren in Oberhof heute live im TV und Livestream

Wenn Ihr die Verfolgung in Oberhof live und in Farbe sehen möchtet, bleiben Euch heute im drei Optionen. Hier erfahrt Ihr, wie ihr die Rennen im Free-TV und Livestream verfolgen könnt.

Biathlon, Übertragung: Verfolgung der Damen und Herren in Oberhof heute live im TV

Wie schon das gesamte Weltcup-Wochenende sendet auch heute die ARD live aus Oberhof. Da die Sportschau eine Menge Wintersport im Programm hat, wird jeweils ein paar Minuten vor Beginn der Läufe zum Biathlon geschaltet.

Auch Eurosport zeigt beide Wettkämpfe in voller Länge. Zur Verfolgung der Herren könnt Ihr ab 12.20 Uhr auf Eurosport 2 einschalten, die Damen könnt Ihr ab 14.30 Uhr auf Eurosport 1 sehen.

Biathlon, Übertragung: Verfolgung der Damen und Herren in Oberhof heute live im Livestream

Beide Sender bieten ihre Sendungen auch in Form von Livestreams an. Den Stream der ARD könnt Ihr auf sportschau.de gratis empfangen, für den Eurosport Player hingegen wird eine Gebühr fällig.

Solltet Ihr allerdings schon ein DAZN-Abo abgeschlossen haben, könnt Ihr beide Eurosport-Kanäle dank einer Kooperation ganz ohne Mehrkosten ansehen. Neben der heutigen Biathlon-Übertragung hat der Streamingdienst damit auch zahlreiche weitere Wintersport-Events im Programm - und auch bei anderen Sportarten kommt Ihr natürlich nicht zu kurz. Ob Fußball, US-Sport, Darts, Kampfsport, Tennis oder Motorsport - DAZN bietet so ziemlich alles, was das Sportherz begehrt.

Das gesamte Programm könnt Ihr Euch entweder monatlich für 14,99 Euro sichern, oder auf das Jahresabo für 149,99 Euro zurückgreifen.

Biathlon, Übertragung: Verfolgung der Damen und Herren in Oberhof heute live im Liveticker

Ihr seid unterwegs oder möchtet die Rennen lieber nebenbei verfolgen? Dann haltet Euch einfach mit unseren Livetickern auf dem Laufenden!

Hier geht's zum Liveticker der Verfolgung der Herren.

Hier geht's zum Liveticker der Verfolgung der Damen.

Biathlon, Übertragung: Verfolgung der Damen und Herren in Oberhof: Die Infos im Überblick

Wettbewerb: Verfolgung Herren und Damen, Biathlon

Verfolgung Herren und Damen, Biathlon Datum: 9. Januar

9. Januar Startschuss: 12.30 Uhr Herren, 14.45 Uhr Damen

12.30 Uhr Herren, 14.45 Uhr Damen Austragungsort: Oberhof

Oberhof Übertragung im TV: ARD, Eurosport

Übertragung im Livestream: DAZN , ARD-Mediathek, Eurosport Player

, Liveticker: SPOX

Biathlon: Die Termine in Oberhof in der Übersicht