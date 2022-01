Ski alpin, Übertragung: Slalom der Herren in Kitzbühel heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der Ski-Zirkus macht an diesem Wochenende in Kitzbühel halt. Beim traditionellen Hahnenkammrennen kommt es heute zu Slalom der Herren. Alle Informationen zum Rennen und wo Ihr das Spektakel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erklärt Euch SPOX in diesem Artikel.

Das Hahnenkammrennen in Kitzbühel ist bekannt für eine Stimmung wie im Hexenkessel und ein Schaulaufen vieler internationaler Stars. Statt den sonst 50.000 frenetischen Fans werden in Kitzbühel am heutigen Wochenende maximal 1000 Personen das Spektakel besuchen können. Grund dafür sind die hohen Corona-Infektionszahlen in Österreich.

Der Slalom findet am heutigen Samstag, den 22. Januar statt. Der 1. Durchgang beginnt um 10.15 Uhr. Um 13.45 Uhr beginnt mit dem 2. Durchgang dann das Finale in Kitzbühel.

Den Slalom-Wettbewerb am Ganslernhang zu gewinnen ist äußerst prestigeträchtig. Einen klaren Favoriten auf den Sieg gibt es heute nicht. Clement Noel und Sebastian Foss-Solevaag zeigten sich in dieser Weltcup-Saison sehr stark. Und nach seinem Sensationssieg am letzten Wochenende muss auch der Norweger Lucas Braathen zu den Favoriten gezählt werden. Den Lokalmatadoren ist in Kitzbühel ebenfalls einiges zuzutrauen.

Aus deutscher Sicht ist Linus Straßer das heißeste Eisen im Feuer. Am letzten Wochenende in Wengen enttäuschte der DSV-Athlet jedoch. Für Ihn in die Bresche sprang Alexander Schmid, der einen hervorragenden 14. Platz einfuhr. Wie weit geht es für die Deutschen heute nach vorne?

Ski alpin, Übertragung: Slalom der Herren in Kitzbühel heute live im TV und Livestream

Der prestigeträchtige Slalom in Kitzbühel wird heute auf diversen TV-Sendern als auch in diversen Livestreams live und in voller Länge übertragen.

Ski alpin, Übertragung: Slalom der Herren in Kitzbühel heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Im Free-TV zeigt sich die ARD exklusiv für die Übertragung des Slaloms der Herren in Kitzbühel zuständig.

Auf Eurosport 2 könnt Ihr das heutige Rennen zudem live und in voller Länge im Pay-TV sehen.

Ski alpin, Übertragung: Slalom der Herren in Kitzbühel heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Auf DAZN könnt Ihr den Slalom der Herren in Kitzbühel heute live und in voller Länge im Livestream erleben. DAZN übernimmt dabei die Übertragung von Eurosport, Dank einer Kooperation der beiden Sender.

Eurosport selbst bietet ebenfalls einen Livestream des Rennens an. Diesen könnt Ihr mit dem kostenpflichtigen Eurosport Player sehen.

Die ARD bietet als letztes einen kostenlosen Livestream auf sportschau.de an. Zudem könnt Ihr das gesamte Programm des Senders in der ARD-Mediathek streamen.

Ski alpin, Übertragung: Slalom der Herren in Kitzbühel heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Rennen: Slalom der Herren in Kitzbühel

Slalom der Herren in Kitzbühel Datum: 22. Januar

22. Januar Strecke: Ganslernhang, Kitzbühel

Ganslernhang, Kitzbühel Beginn 1. Lauf: 10.15 Uhr

10.15 Uhr Beginn 2. Lauf: 13.45 Uhr

13.45 Uhr Übertragung im TV: ARD, Eurosport 2

ARD, Eurosport 2 Übertragung im Livestream: DAZN , ARD, Eurosport

, ARD, Eurosport Liveticker: SPOX

Ski alpin, Übertragung: Slalom der Herren in Kitzbühel heute im Liveticker

SPOX verfolgt für Euch den Slalom der Herren in Kitzbühel im ausführlichen Liveticker. Mit dem Liveticker von SPOX verpasst Ihr nichts von der Action auf der Strecke. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

