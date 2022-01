Ski alpin: Slalom der Herren in Kitzbühel JETZT im Liveticker - 1. Durchgang

Am Hahnenkamm in Kitzbühel steigt heute der Slalom der Herren am legendären Ganslernhang. Wir tickern das Ski-Rennen live für Euch mit.

Das 82. Hahnenkamm-Rennen im österreichischen Kitzbühel geht weiter. Nach der gestrigen ersten Streif-Abfahrt steht heute der Slalom am Ganslernhang an. Wer holt sich zu den 100 Punkten das Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro? Das erfahrt Ihr im Livteticker bei SPOX.

Ski alpin: Slalom der Herren in Kitzbühel - 1. Durchgang Platz Fahrer Zeit/Abstand 1 2 3 4 5

Ski alpin: Slalom der Herren in Kitzbühel JETZT im Liveticker

Feller fällt aus: Das ÖSV-Team muss heute einen Ausfall verkraften. Manuel Feller wurde positiv getestet und kann nicht an den Start gehen.

Ski alpin: Slalom der Herren in Kitzbühel heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: In Kitzbühel wurde für heute eine schwierige Wetterlage prognostiziert. Deswegen wurde auch der Slalom vom Sonntag auf den Samstag vorverlegt. In der Tiroler Gemeinde schneit es heute. Das Rennen soll aber pünktlich starten.

Vor Beginn: Nach der gestrigen Hahnenkamm-Abfahrt, die der Norweger Aleksander Aamodt Kilde für sich entschied, wird das Rennwochenende in Kitzbühel heute mit dem Slalom am Ganslernhang fortgesetzt. Deshalb bilden das Favoritenfeld heute andere Läufer als beim gestrigen Speedbewerb. Sebastian Foss-Solevaag führt den Slalom-Weltcup vor dem Schweizer Daniel Yule und vor seinem Landsmann Lucas Braathen an.

Vor Beginn: Das zweite Rennen in der Tiroler Gemeinde geht an diesem Wochenende um 10.15 Uhr (1. Durchgang) los. Die schnellsten 30 Fahrer sind dann um 13.45 Uhr für den 2. Durchgang wieder im Einsatz.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Herren-Slalom in Kitzbühel (Österreich).

Ski alpin: Slalom der Herren in Kitzbühel heute im TV und Livestream

Den Slalom der Herren könnt Ihr heute im Free-TV, Pay-TV und im Livestream verfolgen. Die ARD bietet das Rennen im frei empfangbaren Fernsehen und im kostenlosen Livestream an. Auf Eurosport 2, dem Pay-TV-Sender von Eurosport, läuft der Wettbewerb ebenfalls. Für Eurosport 1 und Eurosport 2 kann man sich mit einem Abonnement, das 6,99 Euro monatlich einfordert, im Livestream Zugang verschaffen. Auf beide Livestreams könnt Ihr auch mit einem DAZN-Abo zugreifen.

Für dieses fallen entweder 14,99 Euro pro Monat oder 149,99 Euro pro Jahr an.

Ski alpin: Der Stand im Gesamtweltcup der Herren