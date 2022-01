Ski alpin, Übertragung: Slalom der Herren heute live in Zagreb im TV, Livestream und Liveticker

Der gestern abgesagte Herren-Slalom in Zagreb wird heute nachgeholt. Wie Ihr das Rennen live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, zeigt Euch SPOX in diesem Artikel.

Ski alpin, Übertragung: Slalom der Herren heute live in Zagreb - Die wichtigsten Infos zum Rennen

Der Slalom der Herren in der kroatischen Hauptstadt Zagreb hätte eigentlich bereits in den Geschichtsbüchern stehen sollen. Wegen der "extremen Wetterverhältnisse" musste die Jury das gestern geplante Rennen jedoch absagen. Lange müssen sich die Ski-Fans und auch die Athleten jedoch nicht gedulden. Direkt einen Tag später, also am heutigen Donnerstag (6. Januar), wird der Wettkampf nachgeholt. Der Start erfolgt um 13 Uhr, wenn sich die Skirennfahrer für den 1. Durchgang die Piste hinunterwagen. Beginn des 2. Durchganges ist um 16.10 Uhr.

Ski alpin, Übertragung: Slalom der Herren heute live in Zagreb im TV und Livestream

An der Übertragung hat sich trotz der Absage nicht viel verändert. Weiterhin übertragen die ARD und Eurosport das Rennen im Free-TV. Ebenfalls weiterhin gibt es neben der Free-TV-Übertragung beide Durchgänge auch im Livestream zu sehen.

Ski alpin, Übertragung: Slalom der Herren heute live in Zagreb im Free-TV

Ab 12.55 Uhr seht Ihr in der ARD Livebilder aus Zagreb. Ähnlich ist es bei Eurosport. Dort, auf Eurosport 1, bietet der Privatsender ebenfalls beide Durchgänge von Anfang bis Ende an. Start der Übertragung des 1. Laufs ist um 12.45 Uhr, den 2. Lauf seht Ihr ab 15.55 Uhr.

Ski alpin, Übertragung: Slalom der Herren heute live in Zagreb im Livestream

Zudem werden im ARD-Livestream beide Durchgänge gratis übertragen. Darüber hinaus hat auch Eurosport zum Rennen einen Livestream parat. Diesen Livestream, der kostenpflichtig ist, können auch DAZN-Kunden nutzen. Der Grund dafür ist die gemeinsame Kooperation zwischen den beiden Sendern, die es möglich macht, dass Eurosport 1 und Eurosport 2 täglich 24 Stunden lang auf der DAZN-Plattform abgebildet werden.

Weitere Sportarten, für die DAZN Übertragungsrechte besitzt, sind: US-Sport, Fußball, Tennis, Darts, Handball, Motorsport, Radsport, Skispringen, Kampfsport, Wrestling und viele mehr.

Um diese schauen zu können, braucht Ihr jedoch ein Abonnement, das im Monat 14,99 Euro kostet. Das Jahresabo ist mit einem Preis in Höhe von 149,99 Euro versehen.

Ski alpin, Übertragung: Slalom der Herren heute live in Zagreb im Liveticker

Zusätzlich dazu bietet auch SPOX eine Möglichkeit an, um den Slalom der Herren zu sehen. Dafür müsst Ihr nur auf der Website vorbeischauen und den Liveticker finden.

Hier kommt Ihr zum Liveticker.

