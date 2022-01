In Garmisch-Partenkirchen steigt heute das letzte Weltcuprennen der Frauen vor den Olympischen Spielen. Hier könnt Ihr den Super G im Liveticker verfolgen.

In Garmisch-Partenkirchen heute heute mit dem Super G die Olympia-Generalprobe der Damen statt. Kann Kira Weidle auch im Super G vorne mitfahren? In unserem Liveticker halten wir Euch immer auf dem aktuellen Stand.

Ski alpin: Super G der Damen in Garmisch-Partenkirchen heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Bei der gestrigen Abfahrt raste Kira Weidle als Vierte nur knapp am Podest vorbei. Im Super G wird es für die beste deutsche Speedfahrerin schwerer im Kampf um vordere Platzierungen mitzufahren. Von den bisherigen sechs Super Gs in dieser Saison wurden fünf von Italienerinnen gewonnen. Doppelsiegerin Sofia Goggia feht heute allerdings nach einem Sturz am vergangenen Wochende.

Vor Beginn: Das 2. Speedrennen auf der berühmten Kandahar an diesem Wochenende beginnt heute um 11.30 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker des Super G der Damen in Garmisch-Partenkirchen.

Ski alpin: Super G der Damen in Garmisch-Partenkirchen heute live im TV und Livestream

Live im Free-TV könnt Ihr den Super G der Damen in Garmisch-Partenkirchen im ZDF verfolgen. Die Übertragung mit Moderatorin Lena Kesting, Kommentator Aris Donzelli und Experte Marco Büchel beginnt um 11.20 Uhr. Das ZDF bietet auf sportstudio.de auch einen kostenlosen Livestream an.

Nicht im Free-TV, sondern im Pay-TV auf Eurosport 2 zeigt der Sportsender das Rennen ab 11.15 Uhr. Zur Verfügung steht außerdem ein Livestream im kostenpflichtige Eurosport Player.

Eurosport 2 ist auch in jedem Abo von DAZN enthalten. Kunden des Streamingdienstes können das Rennen also ebenfalls live verfolgen.

