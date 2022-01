Ski alpin bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking: Zeitplan, Termine, Disziplinen, Übertragung im TV und Livestream

Die Skirennfahrerinnen und Skirennfahrer bereiten sich auf die Olympischen Winterspiele in Peking, die am 4. Februar eröffnet werden, vor. Alles, was Ihr zu den Ski-Rennen in Bezug auf Zeitplan, den Terminen, Disziplinen sowie zur Übertragung im TV und Livestream wissen müsst, erfahrt Ihr hier.

Mit dem Nachtslalom in Schladming am vergangenen Dienstag haben die Ski-Herren die Generalprobe für die bevorstehenden Olympischen Winterspiele in der chinesischen Hauptstadt hinter sich gebracht. Im Slalom auf der Planai gewann der Deutsche Linus Straßer seinen dritten Weltcup der Karriere. Nun schwenkt der Fokus auf die bevorstehenden Spiele in Peking. Die Damen hingegen sind an diesem Wochenende noch in Garmisch-Partenkirchen für zwei Speedbewerbe - einen Super-G und eine Abfahrt - im Einsatz.

Ski alpin bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking: Zeitplan, Termine, Disziplinen

Nach dem Wochenende stehen dann auch bereits die Olympischen Spiele an. Die Eröffnungsfeier findet am 4. Februar statt. Am 6. Februar stürzen sich die Herren im Rahmen der Abfahrt zum ersten Mal die Piste im Nationalen Ski-Alpin-Zentrum Xiaohaituo hinunter. Einen Tag darauf folgen die Damen mit dem Riesenslalom. Fast täglich wechseln sich die Damen und die Herren dann ab. Bis zum 17. Januar sollen insgesamt zehn Bewerbe über die Bühne gehen. Dabei gibt es bei jedem Wettkampf Medaillen zu gewinnen.

Die Damen und die Herren bestreiten also jeweils fünf Rennen. Gefahren wird in den typischen Disziplinen, die auch im Weltcup vorkommen. Damit sind folgende gemeint: Abfahrt, Super-G, Riesenslalom und Slalom. Zusätzlich können auch in der Alpinen Kombination Medaillen abgegriffen werden.

Datum Wettkampf 6. Februar Abfahrt der Herren 7. Februar Riesenslalom der Damen 8. Februar Super-G der Herren 9. Februar Slalom der Damen 10. Februar Alpine Kombination der Herren 11. Februar Super-G der Damen 13. Februar Riesenslalom der Herren 15. Februar Abfahrt der Damen 16. Februar Slalom der Herren 17. Februar Alpine Kombination der Damen

Ski alpin bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking: Übertragung im TV und Livestream

Wie bereits bei den Olympischen Spielen in Tokio, die im Sommer 2021 ausgetragen wurden, sind auch bei den Winterspielen in Peking Eurosport, die ARD und das ZDF für die Übertragung zuständig.

Ski alpin bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking: Übertragung im TV

Alle drei Sender bieten die Wettkämpfe im Free-TV an. Während Eurosport unabhängig von den anderen Sendern täglich überträgt, wechseln sich die Öffentlich-Rechtlichen ab. Die ARD ist für die Übertragung am 5., 8., 11., 13., 14., 16., 17. und 20. Februar verantwortlich, das ZDF kümmert sich dann um die restlichen Tage.

Ski alpin bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking: Übertragung im Livestream

Die Rennen werden auch im Livestream gezeigt. Auch dafür sind Eurosport, die ARD und das ZDF erneut die richtigen Anlaufstellen. Die ARD und das ZDF bieten die Kämpfe um die Medaillen täglich kostenlos im Livestream an. Eurosport hingegen verlangt für seinen Livestream ein kostenpflichtiges Abonnement. Für 6,99 Euro bekommt Ihr Zugang zum Eurosport-Player und damit auch zu beiden Eurosportkanälen (Eurosport 1 und Eurosport 2).

Nachdem Eurosport und DAZN gemeinsam kooperieren, haben auch DAZN-Kunden auf die Eurosportsender Zugriff. Wer also bereits ein DAZN-Abo besitzt, muss für den Eurosport-Livestream nichts draufzahlen, sondern kann die Sender täglich rund um die Uhr auf der DAZN-Plattform vorfinden.

Dadurch kommt Ihr nicht nur in den Genuss von Ski-Rennen, sondern auch von anderen Wintersportarten wie Biathlon oder Skispringen. Darüber hinaus zeigt der Streamingdienst auch folgende Sportarten: Fußball (u.a. Champions League, Bundesliga, Afrika Cup uvm.), US-Sport (NBA und NFL), Tennis, Handball, Motorsport, Radsport, Kampfsport, Rugby und Wrestling.

Um all diese Sportarten im Livestream schauen zu können, wird ein monatlicher Betrag in Höhe von 14,99 Euro oder ein jährlicher Betrag in Höhe von 149,99 Euro benötigt.

Ski alpin: Das deutsche Olympia-Team