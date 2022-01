Der Biathlon-Weltcup in Ruhpolding wird heute mit der Staffel der Damen fortgesetzt. Hier könnt Ihr das Rennen über 4 x 6 Kilometer im Liveticker verfolgen.

In Ruhpolding geht heute die Damen-Staffel an den Start. Wie schlägt sich das deutsche Quartett ohne Franziska Preuß? Die Antwort darauf liefern wir Euch in unserem ausführlichen Liveticker.

Biathlon: Staffel der Damen in Ruhpolding heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die deutschen Skijägerinnen wollen nach dem schwachen Sprint-Ergebnis in der Staffel Wiedergutmachung betreiben. In den beiden bisherigen Mannschaftswettbewerben reichte es jeweils knapp nicht für das Podest. Das soll sich in der Heimat ändern, auch wenn es ohne die weiter fehlende Frontfrau Franziska Preuß und mit einer formsuchenden Denise Herrmann schwierig werden dürfte.

Vor Beginn: Der Startschuss zum Rennen über 4 x 6 Kilometer erfolgt um 14.30 Uhr. Auf jede Biathletin warten zwei Schießeinlagen (je einmal liegend und stehend).

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker der Staffel der Damen in Ruhpolding.

Biathlon: Staffel der Damen in Ruhpolding heute live im TV und Livestream

Für die Liveübertragung der Staffel der Damen sind heute das ZDF und Eurosport verantwortlich. Beim ZDF beginnt die Übertragung um 14.15 Uhr, auf Eurosport 1 bereits um 14 Uhr. .

Beide Sender bieten zur Staffel der Damen in Ruhpolding jeweils einen Livestream an. Zum kostenlosen Livestream des ZDF gelangt Ihr HIER. Bezahlen müsst Ihr dagegen für den Eurosport Player.

Da Eurosport das Rennen heute live zeigt, ist es auch DAZN-Kunden möglich, es auf der Plattform des Streamingdienstes live zu verfolgen. Grund dafür ist eine Kooperation der beiden Sender, durch die Eurosport 1 und Eurosport 2 rund um die Uhr bei DAZN vorzufinden sind.

