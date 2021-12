Rodeln: Taubitz und Geisenberger holen Doppelsieg in Sotschi

Erster Sieg für Julia Taubitz, erster Podestplatz für Natalie Geisenberger: Beim dritten Rodel-Weltcup des Olympia-Winters haben sich Deutschlands größte Hoffnungsträgerinnen mit einem Doppelerfolg zurückgemeldet.

Weltmeisterin Taubitz gewann am Sonntag in Sotschi vor Olympiasiegerin Geisenberger. Kendija Aparjode aus Lettland wurde Dritte. Taubitz hatte zum Saisonauftakt in Peking, wo im Februar die Winterspiele steigen, mit Rang zwei überzeugt, kam vor einer Woche ebenfalls in Sotschi dann aber nicht über Platz neun hinaus.

Für Geisenberger, die im vergangenen Jahr erstmals Mutter wurde, war bislang ein achter Platz das beste Saison-Ergebnis gewesen. Zwei Monate vor Olympia scheint das deutsche Frauen-Team damit auf einem sehr guten Weg, denn auch Anna Berreiter (Berchtesgaden) bestätigte ihre starke Frühform.

Die Sportsoldatin, die eine Woche zuvor an gleicher Stelle überraschend gewonnen hatte, wurde am Sonntag Vierte. Dajana Eitberger (Ilmenau) verpatzte ihren ersten Durchgang, als Schnellste des zweiten Laufs schaffte sie es aber immerhin noch auf Rang neun.