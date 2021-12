Am heutigen Tag findet die 20. Auflage der Biathlon World Challenge statt. Alle Informationen zur Übertragung des Events und wo Ihr das Rennen heute live im TV und Livestream sehen könnt, erklären wir Euch in diesem Artikel.

Die Biathlon World Team Challenge findet am heutigen Dienstag, den 28. Dezember, statt. Zum insgesamt 20. Mal wird die Biathlon World Challenge am heutigen Tag ausgetragen. Zum zweiten Mal hintereinander findet das Event jedoch nicht wie gewohnt in der Veltins-Arena auf Schalke statt, sondern in der Chiemgau-Arena im bayrischen Ruhpolding. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage in NRW haben sich die Verantwortlichen dafür entschieden, das Event wieder in Ruhpolding ohne Zuschauer stattfinden zu lassen.

Für Deutschland werden am heutigen Tag gleich zwei Teams antreten. Das Top-Team bilden am heutigen Tag dabei Vanessa Hinz und Benedikt Doll. Außerdem gehen für Deutschland Janina Hettich und Erik Lesser an den Start. In der aktuellen Weltcup-Saison läuft für die DSV-Athleten noch nicht alles rund. Der heutige Wettbewerb bietet also eine gute Gelegenheit, am letzten Feinschliff für die baldigen Olympischen Spiele zu arbeiten. Zu den Favoriten zählen sicherlich die Vorjahressieger Jewgenija Pawlowa und Matwej Elisejew. Die beiden russischen Athleten werden heute nämlich wieder am Start sein.

Das Format bei der World Team Challenge ist ein besonderes: Als Team treten bei dem Mixed-Event jeweils eine Frau und ein Mann an. Zusammen bestreitet das Team erst den Massenstart und anschließend die Verfolgung, die im regulären Weltcup ähnlich ausgetragen werden. Bei der World Team Challenge ist der Zeitrückstand auf die Führenden, mit dem das Team in der Verfolgung starten muss, jedoch gedeckelt. Maximal 45 Sekunden nach den Siegern des Massenstart werden alle Teams in der Verfolgung auf die Strecke gehen.

World Team Challenge, Übertragung: Biathlon heute live im TV und Livestream - Die Infos im Überblick

Event: World Team Challenge

World Team Challenge Datum: 28. Dezember

28. Dezember Austragungsort: Ruhpolding

Ruhpolding Übertragungsbeginn: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Übertragung im TV: ARD

Übertragung im Livestream: ARD-Mediathek

World Team Challenge, Übertragung: Biathlon heute live im TV und Livestream

Für die Übertragung der World Team Challenge zeigt sich heute die ARD zuständig. Ab 18.00 Uhr seht Ihr im Ersten das Event live und vollumfänglich im Free-TV. Voraussichtlich zwei Stunden wird das heutige Spektakel dauern. Für den Kommentar in der ARD ist am heutigen Abend Wilfried Hark zuständig.

© getty Benedikt Doll wurde im letzten Jahr bei der World Team Challenge mit Denise Herrmann Dritter. Heute geht er zusammen mit Vanessa Hinz an den Start.

Die ARD bietet zudem einen Livestream seines gesamten Programms an. In der ARD-Mediathek könnt Ihr so auch die World Team Challenge streamen, beispielsweise bequem auf Eurem Tablet oder Smartphone.

World Team Challenge, Übertragung: Biathlon heute live im TV und Livestream - Die Sieger der vergangenen Jahre