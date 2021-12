Skispringen, Übertragung: 2. Einzelspringen in Klingenthal heute live im TV, Livestream und Liveticker

In Klingenthal geht heute der deutsche Heimweltcup in Klingenthal mit dem 2. Einzelspringen zu Ende. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Springen live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Skispringen, 2. Einzelspringen in Klingenthal: Datum, Zeit, Ort, Infos

Zweiter Teil des Skisprung-Weltcups im sächsischen Klingenthal! Nach dem gestrigen Springen auf der Großschanze steht für die besten Skispringer der Welt der nächste Wettbewerb in der Vogtland-Arena auf dem Programm.

In und um Klingenthal war die Vorfreude auf den ersten Heim-Weltcup aus deutscher Sicht seit Wochen riesengroß. Die neuen politischen Bestimmungen wegen der Coronavirus-Pandemie untersagen in Sachsen aber, dass Zuschauer dem Springen an der Schanze beiwohnen können.

Mit Karl Geiger und Markus Eisenbichler gehören auch heute wieder zwei DSV-Springer zum Kreis der Favoriten. Auf der Schanze, der Schanzenrekord von Michael Ullmann aus dem Jahr 2011 steht bei 146,5 Metern, mit einer Hill-Size von 140 Metern beginnt der 1. Durchgang um 16 Uhr. Der 2. Durchgang mit den 30 besten Springern des 2. Durchgangs folgt unmittelbar danach.

Skispringen, Übertragung: 2. Einzelspringen in Klingenthal heute live im TV und Livestream

Ihr wollt heute live verfolgen, wie sich die Skisprungelite die Schanze in Klingenthal hinabstürzt? Im Free-TV ist das heute auf Das Erste und Eurosport 1 möglich.

Die Übertragung der ARD beginnt wenige Minuten vor Beginn des 1. Durchgangs. Kommentiert wird das Weltcup-Skispringen von Tom Bartels. Der Privatsender Eurosport geht ebenfalls rechtzeitig mit Beginn des Springens auf Sendung.

Beide Anbieter zeigen das 2. Einzelspringen des Wochenendes auch im Livestream. Kostenlos ist der ARD-Livestream in der ARD-Mediathek oder auf sportschau.de abzurufen, nur kostenpflichtig dagegen der Eurosport-Livestream im Eurosport Player.

Wusstet Ihr schon, dass DAZN und Eurosport eine Kooperation pflegen? Durch diese könnt Ihr den Skisprung-Weltcup in Klingenthal heute auch über den Streamingdienst verfolgen. Dieser hat nämlich Eurosport 1 und Eurosport 2 dauerhaft in seinem Programm.

Ein jederzeit kündbares DAZN-Monatsabo kostet 14,99 Euro pro Monat, ein Jahresabo einmalig 149,99 Euro.

Auf DAZN bekommt Ihr abgesehen vom Wintersport jede Menge weiteren Live-Sport zu sehen: Fußball mit der Bundesliga, Champions League, Serie A, Primera Division und Ligue 1, US-Sport mit der NBA und NFL, Tennis, Boxen, Handball, MMA - um nur einige Sportarten, über die DAZN live berichtet, zu nennen. Ein besonderes Highlight steht kurz bevor: Ab dem 15. Dezember zeigt DAZN jede Session der Darts-WM 2022 im Livestream.

