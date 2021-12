Die Damen bestreiten in Lienz den vierten Riesenslalom der Saison. SPOX tickert für Euch den Weltcup in Österreich live mit.

Auf den Doppelweltcup in Courchevel folgt heute im Tiroler Lienz der dritte Damen-Riesenslalom in Folge. Die Weltcupführende Mikaela Shiffrin nimmt heute coronabedingt nicht Teil. Eine gute Chance also für die Konkurrenz, um aufzuholen.

Ski alpin: Riesenslalom der Damen in Lienz Jetzt im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Das Fehlen von Mikaela Shiffrin könnte vor allem ihre Dauerkonkurrentin Petra Vlhova ausnutzen. Die Slowakin belegte in jedem Riesenslalom dieser Saison einen Rang unter den besten fünf und will nun erstmals die oberste Stufe auf dem Podium erklimmen. Mit der Courchevel-Siegerin Sara Hector aus Schweden ist ebenfalls zu rechnen. Außerdem scheint die Italienerin Marta Bassino, die im vergangenen Winter die Disziplinenwertung gewinnen konnte, ihre Form langsam zurückzufinden.

Vor Beginn: Der Riesenslalom ist seit dem Karriereende von Viktoria Rebensburg die große Problemzone im Frauenteam des deutschen Skiverbandes. Lediglich Marlene Schmotz (Startnummer 31) konnte zum Weltcup-Auftakt in Sölden einmal in die Punkteränge fahren, in den beiden folgenden Rennen in Courchevel ging der DSV komplett leer aus. Am heutigen Morgen tritt Schmotz sogar als Einzelkämpferin an. Andrea Filser hat sich einen Anriss der Syndesmose im linken Sprunggelenk zugezogen und steht deswegen in Lienz nicht am Start.

Vor Beginn: Der Weltcup in Lienz hat schon gestern mit einem Paukenschlag begonnen. Mikaela Shiffrin, die derzeit Führende im Gesamtweltcup, hat sich mit dem Coronavirus infiziert und muss vorerst pausieren. ´Ich wollte euch alle wissen lassen, dass es mir gut geht, aber leider hatte ich einen positiven COVID-Test. Ich folge dem Protokoll und isoliere mich, und ich werde Lienz verpassen. Ich danke euch allen für eure Unterstützung. Wir sehen uns im neuen Jahr´, schrieb die US-Amerikanerin.

Vor Beginn: Der DSV schickt mit Emma Aicher, Lena Dürr, Jessica Hilzinger und Marlene Schmotz vier Deutsche ins Rennen. Andrea Filser fällt aufgrund einer Verletzung am Syndesmoseband aus.

Vor Beginn: Der 1. Durchgang geht um 10 Uhr los. Nach einer Pause fahren die schnellsten 30 Skirennfahrerinnen um 13 Uhr im Rahmen des 2. Durchgangs den Hang hinunter.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Riesenslalom der Damen im österreichischen Lienz.

Ski alpin: Riesenslalom der Damen in Lienz heute im TV und Livestream

Eurosport überträgt den Riesenslalom der Damen im Free-TV auf dem Sender Eurosport 1 und zusätzlich auch im kostenpflichtigen Livestream. Nachdem das Rennen also bei Eurosport läuft, ist auch DAZN für die Übertragung zuständig. Aufgrund der Kooperation zwischen Eurosport und DAZN werden die Eurosportsender täglich rund um die Uhr auf der Plattform von DAZN angeboten. Alles, was bei Eurosport läuft, gibt es somit auch bei DAZN zu sehen.

Für das DAZN-Abonnement wird entweder eine monatliche Zahlung in Höhe von 14,99 Euro oder eine jährliche Zahlung in Höhe von 149,99 Euro benötigt.

Ski alpin: Der Stand im Weltcup der Damen