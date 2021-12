Ski alpin heute live: Übertragung der Abfahrt der Herren in Gröden im TV, Livestream und Liveticker

Beim Ski alpin findet heute nicht nur die Abfahrt der Damen, sondern auch der Herren statt. Auf der legendären Saslong in Gröden wird heute gefahren. Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream. SPOX klärt zudem darüber auf, wie der Lauf im Liveticker verfolgt werden kann.

Endspurt für die Herren beim Ski alpin in Gröden. Nach den Trainingseinheiten am Mittwoch und Donnerstag sowie dem Super-G am gestrigen Freitag ist für den heutigen Samstag, den 18. Dezember, die Abfahrt angesetzt. Los geht es um 11.45 Uhr.

Im Folgenden erfahrt Ihr, wie Ihr die Abfahrt der Herren in Gröden heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Ski alpin heute live: Übertragung der Abfahrt der Herren in Gröden im TV und Livestream

Zur Abfahrt der Herren live einschalten, könnt Ihr heute einerseits im ZDF. Der öffentlich-rechtliche Sender geht um 11.40 Uhr auf Sendung, ist also pünktlich mit von der Partie. Die Moderation übernimmt Katja Streso, Experte ist Marco Büchel. Als Reporter wird Michael Pfeffer kommentieren.

Das ZDF bietet Euch dazu unter sportstudio.de auch einen Livestream an, damit Euch nichts entgeht.

© getty Beim Ski alpin geht es heute in Gröden zur Sache.

Die Abfahrt wird jedoch nicht nur vom ZDF im Free-TV übertragen. Eine Ausstrahlung gibt es nämlich auch von Eurosport. Genauer: Gezeigt wird die Königsdisziplin im Ski alpin auf Eurosport 1. Los geht es dort um 11.45 Uhr.

Und auch hier könnt Ihr auf einen Livestream zurückgreifen - Optionen dafür gibt es sogar mehrere. Einerseits bietet Eurosport selbst Euch den kostenpflichtigen Eurosport Player an, zudem könnt Ihr auch einfach DAZN aufrufen.

Solltet Ihr dort ohnehin schon Kunden sein, dann könnt Ihr das Eurosport-Programm auf der Plattform finden und einschalten, ohne etwas extra zahlen zu müssen. Eurosport 1 und Eurosport 2 sind bei DAZN in Eurem Abonnement enthalten.

Falls Ihr noch keine Kunden seid: Ein Monatsabo kostet 14,99 Euro, für ein Jahresabo zahlt Ihr 149,99 Euro. Jetzt anmelden! Zu sehen bekommt Ihr dort live neben jeder Menge Wintersport auch Fußball mit der Bundesliga, der Champions League, der spanischen, der italienischen und der französischen Liga, Tennis, die NBA oder die NFL, Boxen, Darts, Motorsport und sogar noch mehr.

Ski alpin heute live: Abfahrt der Herren in Gröden im Liveticker

Wer heute zur Abfahrt der Ski-alpin-Herren auf der legendären Saslong verhindert ist, was das Verfolgen im TV und Livestream betrifft, der ist herzlich dazu eingeladen, hier bei SPOX vorbeizuschauen. Im Liveticker werdet Ihr nämlich über alles Wichtige informiert.

Ski alpin heute live: Kilde Favorit bei der Abfahrt der Herren in Gröden

Favorit auf der Abfahrt ist Aleksander Aamodt Kilde. Der Norweger war am Freitag schon der beste Läufer beim Super G.

Die Fahrt durch Mauer, Kamelbuckel und Ciaslatwiese liegt Kilde. Schon im vergangenen Jahr gewann er beide Rennen auf der Saslong und peilt den erneuten Doppelsieg an.

