Die Herren eröffnen den Ski-Weltcup in Bormio heute mit einer Abfahrt. Hier könnt Ihr das Rennen im Liveticker mitverfolgen.

Der erste von insgesamt drei Wettkämpfen in Bormio geht los. Zuerst wird heute eine Abfahrt in der italienischen Gemeinde bestritten. Wer holt sich den Sieg? Bei uns verpasst Ihr nichts.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Ski alpin: Abfahrt der Herren in Bormio heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Ohne Thomas Dreßen fehlt dem DSV-Team der wohl beste Abfahrer. Der frühere Streif-Sieger hat weiter mit Knieproblemen zu kämpfen. In seiner Abwesenheit ist Romed Baumann auf Platz 14 im Abfahrtsweltcup bester Deutscher.

Vor Beginn: Auch die Schweiz hat einige Eisen im Feuer. Natürlich ist Ausnahmefahrer Beat Feuz wieder mal mit vorne dabei und nimmt momentan Platz Zwei im Abfahrtsweltcup ein. Auch Niels Hintermannn (Platz 6) und Marco Odermatt (11.) sind in dieser Saison sehr gut unterwegs.

Vor Beginn: In Sachen Abfahrt macht das österreichische Team in dieser Saison einen sehr starken Eindruck. Nicht nur Matthias Mayer als Weltcupführender, sondern auch Vincent Kriechmayr, Otmar Striedinger und Max Franz zeigen tollen Rennen. Alle vier tummeln sich in der Top Ten.

Vor Beginn: Romed Baumann, Josef Ferstl, Simon Jocher, Andreas Sander und Dominik Schwaiger sind die Athleten des DSV, die heute um Weltcuppunkte kämpfen. Bester deutscher Abfahrer ist aktuell Romed Baumann. Der gebürtige Tiroler ist mit 61 Punkten 14. im Abfahrts-Weltcup.

Vor Beginn: Um 11.30 Uhr verlässt der erste Läufer die Starthütte. Es ist der erste von drei Wettkämpfen in Bormio. Morgen und übermorgen finden nämlich noch zwei Super-G-Rennen statt.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zur Abfahrt der Herren im italienischen Bormio.

Ski alpin: Abfahrt der Herren in Bormio heute im TV und Livestream

Die Abfahrt in Bormio zeigen heute sowohl die ARD als auch Eurosport 1 im Free-TV. Beide Sender bieten zudem auch jeweils einen Livestream an. Der Stream der ARD ist kostenlos abrufbar, während Eurosport seinen kostenpflichtig anbietet.

DAZN-Kunden, die ein Abo haben, können jedoch problemlos den Eurosport-Livestream nutzen, da Eurosport 1 und Eurosport 2 konstant bei DAZN laufen. Grund dafür ist eine Kooperation zwischen Eurosport und DAZN.

Die Kosten für das DAZN-Abo betragen entweder 14,99 Euro je Monat oder 149,99 Euro pro Jahr.

Ski alpin: Der Stand im Weltcup der Herren