Zum Abschluss ihres Biathlon-Wochenendes treten die Herren heute in der Verfolgung an. Mit unserem Liveticker könnt Ihr euch hier auf dem Laufenden halten.

Biathlon: Verfolgung der Herren in Östersund heute im Liveticker

Vor Beginn: Sebastian Samuelsson wird das Feld heute mit 18 Sekunden Vorsprung vor Emilien Jacquelin anführen. Der erste Deutsche in der Rangfolge ist Johannes Kühn, der im Sprint mit 54,8 Sekunden Rückstand den 12. Platz belegte.

Vor Beginn: Die Verfolgung markiert den Abschluss der ersten Weltcup-Station, ab 15.15 Uhr soll es im schwedischen Östersund zur Sache gehen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Verfolgung der Herren in Östersund!

Biathlon: Verfolgung der Herren in Östersund heute im TV und Livestream

Im Free-TV habt Ihr heute zwei Anlaufstellen, wenn Ihr die Verfolgung der Herren live sehen möchtet. Sowohl die ARD als auch Eurosport zeigen das gesamte Rennen, beide Sender haben zudem einen Livestream des Ganzen. Den kostenlosen Stream der ARD findet Ihr auf sportschau.de oder in der ARD-Mediathek, für den Eurosport Player wird eine Gebühr fällig.

