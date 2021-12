Biathlon, Übertragung heute live: Verfolgung der Damen und der Herren in Annecy im TV, Livestream und Liveticker

Beim Biathlon findet am heutigen Samstag in Annecy sowohl bei den Damen als auch bei den Herren die Verfolgung statt. SPOX teilt mit, wie sich beide Rennen live im TV und Livestream verfolgen lassen.

Erst Östersund (Schweden) und Hochfilzen (Österreich), mittlerweile Annecy: Der Biathlon-Weltcup macht derzeit in Frankreich Halt. Nachdem dort am Donnerstag bei den Damen und am Freitag bei den Herren jeweils der Sprint ausgetragen worden ist, geht es nun mit der Verfolgung weiter.

Den Anfang machen am heutigen Samstag, den 18. Dezember die Frauen um 13 Uhr. Für sie stehen zehn Kilometer auf dem Programm, während die Männer ab 15 Uhr 12,5 Kilometer abspulen.

Wie sieht es heute mit der Übertragung zum Biathlon aus? SPOX klärt im Folgenden darüber auf, wie sich die Verfolgung der Damen und der Herren in Annecy im TV und Livestream verfolgen lässt.

© getty Die Biathleten sind aktuell in Annecy im Einsatz.

Biathlon, Übertragung heute live: Verfolgung der Damen und der Herren in Annecy im TV und Livestream

Auf Euch wartet zum Biathlon heute eine dann doch ziemlich breite Auswahl, was das Einschalten im TV und Livestream betrifft. Zu sehen bekommt Ihr die Verfolgungen nämlich jeweils im Free-TV von mehr als nur einem Sender.

Aufrufen könnt Ihr zum einen das Programm des ZDF, wo heute ohnehin ein langer Wintersport-Tag angesagt ist. Um kurz vor 13 Uhr und um kurz vor 15 Uhr meldet sich der öffentlich-rechtliche Sender jeweils aus Annecy.

Moderatorin ist Alexander Ruda, als Reporter im Einsatz sind Christoph Hamm und Herbert Fritzenwenger, während Laura Dahlmeier und Sven Fischer als Experten fungieren.

Das ZDF macht es Euch über sportstudio.de dann auch möglich, die Biathleten via Livestream zu verfolgen.

Falls Ihr nicht im ZDF einschalten möchtet, dann könnt Ihr es einfach bei Eurosport tun. Auch hier gibt's die Verfolgungen nämlich zu sehen. Noch genauer gesagt: auf Eurosport 1 ist das der Fall. Sendungsstart ist um 13 Uhr respektive 14.50 Uhr.

Eurosport hat für Euch ebenfalls einen Livestream im Angebot, allerdings ist dieser trotz der Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen kostenpflichtig. Gemeint: der Eurosport Player.

Solltet Ihr ohnehin schon Kunden bei DAZN sein, dann könnt Ihr Eurosport 1 aber auch bei dem Streamingdienst ganz leicht abrufen. DAZN und Eurosport kooperieren nämlich.

Biathlon, Übertragung heute live: Verfolgung der Damen und der Herren in Annecy im Liveticker

Nichts falsch macht Ihr auch, wenn Ihr Euch zu den Verfolgungen hier bei SPOX reinklickt. Wir begleiten die Rennen jeweils im Liveticker, sodass Ihr nicht zwingend im TV oder Livestream einschalten müsst, um alles Wichtige mitzubekommen.

