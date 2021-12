Die Herren treten beim Biathlon-Weltcup in Annecy heute in der Verfolgung an. Mit unserem Liveticker bleibt Ihr über alle Entwicklungen auf dem Laufenden.

Nachdem Johannes Thingnes Bö den gestrigen Sprint für sich entscheiden konnte, geht es am heutigen Samstag bei den Herren in Annecy mit der Verfolgung weiter. Hier könnt Ihr den Biathlon-Weltcup im Liveticker verfolgen.

Biathlon: Verfolgung der Herren in Annecy heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Als erster startet der Norweger Johannes Thingnes Bö ins den 12,5 km langen Rundkurs, der beste Deutsche im Sprint war Philipp Nawrath auf Rang 16.

Vor Beginn: Der Sprint der Herren wurde bereits gestern absolviert, die heutige Verfolgung soll um 15 Uhr starten.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Verfolgung der Herren in Annecy.

Biathlon: Verfolgung der Herren in Annecy heute im TV und Livestream

Ihr habt heute zwei Möglichkeiten, die Verfolgung der Herren aus Annecy im Free-TV zu sehen, sowohl das ZDF als auch Eurosport 1 zeigen das Rennen live. Auf den Websites der beiden Sender findet ihr wie gewohnt auch Livestreams des Programms, im Falle des ZDF gratis, für den Eurosport Playerwird eine Gebühr fällig.

Auf letzteren Livestream könnt Ihr dank einer Kooperation auch mit DAZN zugreifen. Der Streamingdienst überträgt beide Eurosport-Kanäle rund um die Uhr, sodass Ihr in Sachen Wintersport immer versorgt seid.

Ein Abonnement von DAZN, das noch viele weitere Sportarten wie Fußball, US-Sport, Kampfsport, oder Motorsport beinhaltet, kostet 14,99 Euro monatlich oder 149,99 Euro jährlich.

Biathlon, Termine beim Weltcup: Das Programm in Annecy