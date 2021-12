Die Biathletinnen bestreiten heute einen Staffelwettbewerb im österreichischen Hochfilzen. Hier könnt Ihr das Rennen im Liveticker verfolgen.

Jetzt DAZN für 14,99 Euro pro Monat abonnieren und damit die heutige Staffel der Damen im Livestream verfolgen!

Der zweite Damen-Wettbewerb am Wochenende im österreichischen Hochfilzen ist ein Staffelrennen. Was ist für das deutsche Vierer-Team heute möglich? Hier erfahrt Ihr es.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Biathlon: Staffel der Damen in Hochfilzen heute im Liveticker

Vor Beginn: Nach Östersund findet nun in Hochfilzen die zweite Staffel der Saison statt. Für Deutschland geht heute das Quartett Vanessa Voigt, Denise Herrmann, Vanessa Hinz und Franziska Preuss an den Start. In Östersund war für die DSV-Biathleten nicht mehr als Platz fünf möglich. Was ist heute drin?

Vor Beginn: Der Wettbewerb geht um 14.15 Uhr los. Vier Athletinnen pro Nation treten an und laufen bei zwei Schießeinlagen jeweils sechs Kilometer.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Biathlon-Staffel der Damen in Hochfilzen.

Biathlon: Staffel der Damen heute im TV und Livestream

Die Staffel der Damen gibt es heute im Free-TV - sowohl in der ARD als auch bei Eurosport - zu sehen. Beide Sender bieten zudem auch jeweils einen Livestream an. Während der Livestream der ARD kostenlos ist, fallen für den Eurosport-Livestream Kosten an. Mit einem DAZN-Abonnement kann dieser jedoch ohne zusätzliche Zahlungen genutzt werden. Der Grund: DAZN und Eurosport sind eine Kooperation eingegangen, die beide Eurosportsender für DAZN-Kunden auf der Plattform zugängig macht.

Das DAZN-Abo ist für entweder 14,99 Euro je Monat oder 149,99 Euro pro Jahr zu bekommen.

Biathlon: Der Stand im Staffelweltcup der Damen