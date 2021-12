Nach dem Verfolgungsrennen gestern findet heute im französischen Annecy-Le Grand Bornand der Massenstart der Herren statt. Das gesamte Rennen könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Biathlon: Massenstart der Herren in Annecy heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Und was erwartet uns heute? Tarjei Boe gewann in der vergangenen Saison den Massenstart-Gesamtweltcup, in diesem Jahr ist er aber noch nicht richtig in Fahrt gekommen. Mit Sebastian Samuelsson ist wie immernzu rechnen, doch die Franzosen um Quentin Fillon-Maillet und Emilien Jacquelin zählen für mich heute vor ihrer Heimkulisse und dem dominanten Auftritt gestern zu den Favoriten. Für die Deutschen ist durchaus eine Top-10-Platzierung drin, aber nur wenn das Schießen stimmt. Vielleicht bekommen wir heute einen fehlerfreien Johannes Kühn?

Vor Beginn: Für die deutschen Herren läuft das Biathlon-Wochenende in Annecy eher durchschnittlich. Am Freitag überzeugte Phillip Nawrath als bester deutscher auf Rang 16, Benedikt Doll folgte erst auf 24. Am Samstag verbesserten sich die Deutschen in der Verfolgung deutlich und holten einige Sekunden auf. Erik Lesser lief über 12,5 km um 16 Plätze auf Position zehn nach vorne und holte sich damit trotz einem Fehler die erste Hälfte der Olympia-Norm. Benedikt Doll (2 Strafrunden/+1:52,7) löste derweil mit Rang 15 und der zweiten Teilnorm sein Peking-Ticket.

Vor Beginn: Startschuss für das Rennen im französischen Annecy ist heute um 14.45 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Massenstarts der Herren in Annecy.

Biathlon: Massenstart der Herren in Annecy heute live im TV und Livestream

Im Free-TV teilen sich das ZDF und Eurosport die Übertragungsrechte des Rennens. Beide Sender bieten außerdem einen Livestream ihres Programms an, welcher beim ZDF kostenfrei ist, bei Eurosport jedoch nicht.

