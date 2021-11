Zum Auftakt der Weltcup-Saison im Skispringen finden sich die Athleten in Nizhny Tagil ein. Alle Informationen zur Übertragung des 2. Einzelspringens und wo Ihr das Spektakel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Die Skispringer starten an diesem Wochenende in Nizhny Tagil in ihre Olympia-Saison. Zum Auftakt des Weltcups kommt es am heutigen Sonntag, den 21. November, um 16.00 Uhr zum 2. Einzelspringen der Saison. Bereits gestern waren die Athleten schon auf der Schanze und absolvierten das erste Springen der Weltcup-Saison.

Skispringen, Übertragung: 2. Einzelspringen in Nizhny Tagil heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos

Im russischen Nizhny Tagil startet heute die Vorbereitung auf eine lange Olympia-Saison. Die Olympischen Winterspiele finden im nächsten Februar in Peking statt. Das ist zweifelsohne das Highlight in dieser Saison. Doch es gibt noch weitere nennenswerte Großereignisse für die Skispringer, die in diesem Winter kaum eine Pause einlegen können: Aus deutscher Sicht ist vor allem die Vierschanzentournee um die Jahreswende ein wichtiges Ereignis. Für die besten Skiflieger wird es nach Olympia im März ernst. Im norwegischen Vikersund findet dann nämlich die Skiflug-Weltmeisterschaft statt.

Große Hoffnungen auf gute Ergebnisse in diesem Winter können sich aus deutscher Sicht vor allem Markus Eisenbichler und Karl Geiger machen. Schon im letzten Jahr waren beide Athleten des DSV vorne mit dabei. Im letzten Jahr in Nizhny Tagil sprang Eisenbichler mit Platz vier nur knapp am Podest vorbei. Ein weiterer Favorit ist sicherlich der Norweger Halvor Egner Granerud. Er konnte im letzten Jahr den Gesamtweltcup gewinnen und ist auch in diesem Jahr einer der Favoriten auf die ganz großen Titel.

Skispringen, Übertragung: 2. Einzelspringen in Nizhny Tagil heute live im TV und Livestream

Das 2. Einzelspringen in Nizhny Tagil am heutigen Sonntag wird von einigen Sendern übertragen. So könnt Ihr das Spektakel heute live im Free-TV in der ARD oder auf Eurosport sehen, oder im kostenpflichtigen Livestream bei DAZN.

Skispringen, Übertragung: 2. Einzelspringen in Nizhny Tagil heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im Free-TV

Wer das heutige Einzelspringen im Free-TV sehen möchte, dem bieten sich gleich zwei Möglichkeiten an. Zum einen zeigt die ARD das Springen live ab 15.45 in voller Länge. Experte in der ARD ist am heutigen Tag Sven Hannawald. Um 16.00 Uhr startet dann das 2. Einzelspringen in Nizhny Tagil.

Auf Eurosport beginnt die Übertragung erst um 15.50 Uhr. Ab dem Zeitpunkt seht Ihr das 2. Einzelspringen dieser Weltcup-Saison ebenfalls live.

Skispringen, Übertragung: 2. Einzelspringen in Nizhny Tagil heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im Pay-TV

Auf DAZN seht ihr das heutige Einzelspringen in Russland auch live und in voller Länge. DAZN zeigt den Kampf um das Podest am heutigen Tag ab 15.50 Uhr live.

© getty Der Norweger Halvor Egner Granerud gewann im letzten Jahr den Weltcup im Skispringen. Im Vorjahr war er auch in Nizhny Tagil erfolgreich.

Skispringen, Übertragung: 2. Einzelspringen in Nizhny Tagil heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Das 2. Einzelspringen in Nizhny Tagil am heutigen Nachmittag lässt sich auch mit diversen Livestreams verfolgen. Die ARD bietet einen kostenfreien Livestream ihres kompletten Programms an. In der ARD-Mediathek seht Ihr heute dort auch das 2. Einzelspringen in dieser Saison.

Auch DAZN bietet einen Livestream des heutigen Spektakels an. Das geht ganz einfach über Euren Laptop oder Smart-TV. Alternativ könnt Ihr Euch auch die kostenlose DAZN-App herunterladen, mit der Ihr das heutige Einzelspringen bequem auf Eurem Tablet oder Smartphone streamen könnt.

Wer lieber die Übertragung von Eurosport sehen möchte, der muss auf den Eurosport Player zurückgreifen. Auch dort seht Ihr das heutige Springen live und vollumfänglich. Der Eurosport Player ist bei Eurosport kostenpflichtig buchbar.

Skispringen, Übertragung: 2. Einzelspringen in Nizhny Tagil heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die wichtigsten Infos im Überblick

Wettbewerb: 2. Einzelspringen des Skisprung-Weltcups

2. Einzelspringen des Skisprung-Weltcups Wettkampfstart: 16.00 Uhr

16.00 Uhr Austragungsort: Nizhny Tagil

Nizhny Tagil Übertragung im TV: DAZN , ARD, Eurosport

, Übertragung im Livestream: DAZN , ARD-Mediathek, Eurosport Player

, Liveticker: SPOX

Skispringen, Übertragung: 2. Einzelspringen in Nizhny Tagil heute im Liveticker

Wer das heutige Einzelspringen in Nizhny Tagil nicht live im TV oder im Livestream sehen kann, der ist bei SPOX bestens aufgehoben. SPOX begleitet für Euch das Event ausführlich in Form eines Livetickers. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

