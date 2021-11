Ski alpin, Übertragung: Riesenslalom der Damen in Killington heute live im TV, Livestream und Liveticker

In Killington findet heute der zweite Riesenslalom der Frauen in der Weltcup-Saison 2021/22 statt. Hier verraten wir Euch, wie Ihr das Rennen live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Ski Alpin, Riesenslalom der Damen in Killington: Datum, Zeit, Ort, Infos

Etwas mehr als einen Monat nach dem Saisonauftakt in Sölden findet am heutigen Samstag, 27. November, in Killington (USA) der zweite Riesenslalom der Damen in der Weltcup-Saison 2021/22 statt. Der 1. Lauf beginnt um 16 Uhr, der 2. Lauf um 19 Uhr. In diesem fahren die 30 schnellsten Läuferinnen des 1. Laufs in umgekehrter Reihenfolge um den Sieg.

Den ersten Riesenslalom der noch jungen Saison gewann auf dem Gletscher von Sölden Ski-Queen Mikaela Shiffrin aus den USA. Sie strebt bei ihrem Heimrennen heute den nächsten Sieg an.

Das Aufgebot des Deutschen Skiverbandes besteht heute aus Andrea Filser und Marlene Schmotz

Ski Alpin - Das Rennwochenende der Damen in Killington: Der Zeitplan

Datum Rennen Uhrzeit Samstag, 27. November 1. Lauf Riesenslalom 16 Uhr 2. Lauf Riesenslalom 19 Uhr Sonntag, 28. November 1. Lauf Slalom 15.45 Uhr 2. Lauf Slalom 18.45 Uhr

Ski alpin, Übertragung: Riesenslalom der Damen in Killington heute live im TV und Livestream

Um den Riesenslalom der Damen in Killington heute live zu verfolgen, stehen Euch mehrere Alternativen zur Auswahl.

Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen wird das Rennen nicht live im Free-TV übertragen. Das ZDF bietet aber zu beiden Läufen einen kostenlosen Livestream an. Als Kommentator ist Aris Donzelli im Einsatz.

Ebenfalls für seine umfangreichen Wintersportübertragungen bekannt ist Eurosport. Der private Sportsender zeigt den 2. Lauf ab 18.50 Uhr live im Free-TV. Davor sind ab 18.15 Uhr die Höhepunkte des 1. Laufs zu sehen. Beide Läufe könnt Ihr im Livestream via Eurosport Player verfolgen - für den Eurosport-Streamingdienst müsst Ihr allerdings ein kostenpflichtiges Abo abschließen.

Auch DAZN zeigt den Riesenslalom aufgrund einer Kooperation mit Eurosport live und in voller Länge. Darüber hinaus hat der Streamingdienst auch Liveübertragungen aus dem Fußball, US-Sport (NBA, NFL), Kampfsport, Tennis und vielen weiteren Sportarten im Programm.

Ski alpin, Übertragung: Riesenslalom der Damen in Killington heute live im Liveticker

Ski Alpin: Der weitere Rennkalender 2021/22