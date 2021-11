Biathlon, Übertragung: Einzelrennen der Damen und Herren in Östersund heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Wintersaison der Biathleten und Biathletinnen startet heute! Wie Ihr das Einzelrennen der Damen und Herren in Östersund heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Samstag (27.11) wird die neue Wintersaison im Biathlon eröffnet! Los geht es mit den Einzelrennen der Damen und Herren im schwedischen Östersund. Hier bekommt Ihr alle Informationen, wie Ihr die Rennen heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

© getty Die Biathlon-Saison 2021/22 startet im schwedischen Östersund.

Biathlon, Übertragung: Einzelrennen der Damen und Herren in Östersund heute live - Der Zeitplan in Schweden

Die Biathleten und Biathletinnen werden über eine Woche lang gegeneinander in Östersund antreten zum Auftakt des 45. Biathlon-Weltcups.

Datum Uhrzeit Wettkampf Samstag, 27. November 11.45 Uhr Damen Einzelrennen 15 Kilometer Samstag, 27. November 15.00 Uhr Herren Männer Einzelrennen 20 Kilometer Sonntag, 28. November 11.00 Uhr Damen Sprint 7,5 Kilometer Sonntag, 28. November 13.45 Uhr Herren Sprint 10 Kilometer Donnerstag, 2. Dezember 13.45 Uhr Damen Sprint 7,5 Kilometer Donnerstag, 2. Dezember 16.30 Uhr Herren Sprint 10 Kilometer Samstag, 4. Dezember 13.00 Uhr Damen Verfolgung 10 Kilometer Samstag, 4. Dezember 15.10 Uhr Herren Staffel 4 x 7,5 Kilometer Sonntag, 5. Dezember 12.35 Uhr Damen Staffel 4 x 6 Kilometer Sonntag, 5. Dezember 15.15 Uhr Herren Verfolgung 12,5 Kilometer

Biathlon, Übertragung: Einzelrennen der Damen und Herren in Östersund heute live im TV und Livestream

Große Teile des Biathlon-Weltcups werden auch in diesem Jahr wieder im Free-TV zu sehen sein, zudem bieten die übertragenden Sender ARD und ZDF jeweils einen kostenlosen Sportschau-Livestream zu den laufenden Events an. Am heutigen Samstag ist das ZDF eure Anlaufstelle für die Übertragung des Biathlon-Weltcup im frei empfänglichen Fernsehen.

Alternativ könnt Ihr den Weltcup auch auf Eurosport verfolgen, der Sportsender bietet neben den Übertragungen im Free-TV auch jeweils kostenpflichtige Livestreams zu den Wettkämpfen an.

Auch für DAZN-Kunden gibt es wieder gute Neuigkeiten: Ihr müsst die Plattform nicht verlassen, um den kompletten Biathlon-Weltcup zu verfolgen. Über die Kooperation mit Eurosport könnt Ihr sowohl Eurosport 1 als auch Eurosport 2 als feste Kanäle rund um die Uhr verfolgen und damit auch den Biathlon-Weltcup auf DAZN sehen.

Biathlon, Übertragung: Einzelrennen der Damen und Herren in Östersund heute im Liveticker

Den Biathlon-Weltcup könnt Ihr auch wie gewohnt weiter mit den SPOX-Livetickern verfolgen!

Biathlon: Der Wettkampfkalender der Saison 2021/22

Der Saisonstart der Biathlon-Saison in Östersund wird über acht Tage ausgetragen.