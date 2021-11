Ski alpin, Übertragung: 2. Slalom der Damen in Levi heute live im TV, Livestream und Liveticker

In Finnland geht heute der Ski alpin Weltcup der Damen in die nächste Runde. Wie Ihr den 2. Slalom der Damen in Levi heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Auftakt für die Slalomfahrerinnen in dieser Ski alpin-Saison! Am heutigen Sonntag, den 21. November, kommt es zum 2. Slalomlauf der Damen im finnischen Levi. Der erste Durchgang startet um 10.30 Uhr. Der zweite Durchgang beginnt dann später am Tag um 13.30 Uhr.

Nach dem traditionellen Auftakt der Skifahrerinnen in Sölden und dem Riesenslalom in Lech ist am heutigen Tag der Slalom in Levi an der Reihe. Am gestrigen Samstag stand der erste Lauf dieses Wochenendes an. Am heutigen Sonntag folgt dann der zweite Slalom der Damen.

Gute Hoffnungen auf eine Platzierungen auf den oberen Rängen kann sich Lena Dürr machen. Die DSV-Athletin zeigte schon letzte Woche in Lech, dass sie sich in guter Verfassung befindet. In ihrer Spezialdisziplin möchte sie heute noch ein wenig weiter nach vorne kommen. Ein insgesamt fünfköpfiges DSV-Team führt Dürr am heutigen Tag an.

Der erste Durchgang des 2. Slaloms der Damen startet um 10.30 am heutigen Tag. Um 13.30 Uhr folgt dann der zweite Durchgang. Wer die beiden Läufe live im TV oder im Livestream sehen möchte, dem bieten sich einige Optionen. Neben der ARD zeigt auch Eurosport, dementsprechend auch DAZN, das Spektakel heute live.

In Deutschland gibt es gleich zwei Sender, die den Slalom der Damen heute live im Free-TV zeigen. Zum einen ist das die ARD, die ihre Übertragung um 10.25 beginnt. Felix Neureuther ist im Ersten als Experte im Einsatz.

Auf Eurosport könnt Ihr ebenfalls das Slalomrennen der Damen heute sehen. Dort beginnt die Übertragung schon um 10.20.

DAZN zeigt ebenfalls den heutigen Slalom der Damen live und in voller Länge. Bei DAZN beginnen am heutigen Tag die Vorberichte zum Rennen bereits um 10.20 Uhr.

Wenn Ihr den Slalom der Damen heute live bei DAZN erleben möchtet, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges DAZN-Abo. Das schlägt mit monatlichen 14,99 Euro zu Buche. Alternativ bietet DAZN auch ein Jahres-Abo an, welches 149,99 Euro kostet.

Neben den Ski alpin Weltcup seht Ihr auf DAZN eine Vielzahl von Sportevents. Dazu zählt unter anderem die Champions League, die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, die großen US-Sportarten (NFL, NBA, MLB), Tennis, Boxen und noch viele weitere Highlights aus der Sportwelt.

© getty Andreja Slokar führt den Gesamtweltcup der Damen aktuell nach zwei Runden an.

Wer den 2. Slalom der Damen in Levi heute im Livestream sehen möchte, dem bieten sich einige Möglichkeiten. Zum einen bietet die ARD einen kostenlosen Livestream ihres gesamten Programms an. In der ARD-Mediathek seht Ihr so auch das heutige Slalomrennen der Damen.

Als DAZN-Kunde könnt Ihr den heutigen Slalom ebenfalls im Livestream sehen.

Der Eurosport Player bietet die letzte Alternative den heutigen Slalom der Damen im Livestream zu verfolgen. Um den Eurosport Player nutzen zu können, benötigt Ihr ebenfalls ein kostenpflichtiges Abonnement.

Ihr könnt den 2. Slalom der Damen in Levi heute auch im Liveticker bei SPOX verfolgen. Mit diesem verpasst Ihr keine Minute der Action auf der Piste. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

