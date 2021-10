Ski alpin - Riesenslalom in Sölden: Datum, Termine, Übertragung im TV und Livestream

Die Ski-Alpin-Saison steht vor der Tür: Ende Oktober duellieren sich endlich wieder die Athletinnen und Athleten im Kampf um Weltcuppunkte. SPOX erklärt Euch, wie Ihr das Rennen live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Wie gewohnt startet die neue Alpin-Saison in Österreich. Auf dem Rettenbachgletscher in Sölden sind sowohl die Damen als auch die Herren am Start.

Jeweils einen Riesenslalom müssen die Skifahrer und Skifahrerinnen absolvieren. Am Samstag sind die Frauen dran, am Sonntag kämpfen die Herren um die ersten Weltcuppunkte der Saison.

Ski Alpin - Riesenslalom in Sölden: Datum, Termine, Infos

Wettbewerb: Weltcup

Weltcup Saison: 2021/22

2021/22 Runde: 1. Rennen (Saisonauftakt)

1. Rennen (Saisonauftakt) Datum: 23.10. (Frauen) & 24.10. (Männer)

23.10. (Frauen) & 24.10. (Männer) Austragungsort: Rettenbachgletscher in Sölden (Österreich)

Ski Alpin - Riesenslalom in Sölden: Der Rennplan auf einen Blick

Datum Rennen Uhrzeit Samstag, 23. Oktober 1. Lauf RTL Damen 10.00 - 11.00 Uhr 2. Lauf RTL Damen 13.15 - 14.15 Uhr Sonntag, 24. Oktober 1. Lauf RTL Herren 10.00 - 11.00 Uhr 2. Lauf RTL Herrem 13.30 - 14.30 Uhr

Ski Alpin - Riesenslalom in Sölden: Übertragung im TV und Livestream

Wie schon in der Vergangenheit wird auch diesmal wieder die Sendergruppe Eurosport das Ski-Alpin-Rennen übertragen. Dem Rennwochenende wird sich der Kanal Eurosport 1 annehmen. Die Übertragung beginnt jeweils zehn Minuten vor dem Start der verschiedenen Rennen.

Zudem zeichnet der öffentlich-rechtliche Rundfunk ebenfalls für eine Übertragung verantwortlich. Die ARD wird jedoch nur jeweils den entscheidenden zweiten Durchgang im Free-TV zeigen.

Ski Alpin - Riesenslalom in Sölden: Das Rennen kostenlos im Free-TV

Da Eurosport kostenlos ist, ist der Auftakt der neuen Ski Alpin-Saison also tatsächlich im Free-TV verfügbar und in voller Länge frei zugänglich. Um das Rennen in HD sehen zu können, wird allerdings entweder eine HD plus-Karte oder ein Vodafone Giga-TV -Receiver benötigt.

Ski Alpin - Riesenslalom in Sölden: Das Rennen im Livestream

Um Eurosport 1 im Livestream via Internet sehen zu können, gibt es zwei Möglichkeiten: Zum einen kann man direkt den Eurosport-Player (6,99€ mtl.) abonnieren. Eine andere Option ist der Streamingdienst DAZN. Denn dank einer Kooperation der beiden Unternehmen sind die beiden Kanäle Eurosport 1 und Eurosport 2 ohne zusätzliche Kosten im Abonnement integriert.

Mit einem DAZN-Abo sollte jeder Sport-Fan auf seine Kosten kommen: Neben einer Vielzahl von Fußballevents (Champions League, Europa League, Bundesliga) überträgt das "Netflix des Sports" auch die Spiele diverser US-Sportligen (NBA, NFL, MLB), die UFC, WWE und vieles mehr.

Eine Mitgliedschaft kostet derzeit 14,99€ monatlich oder 149,99€ pro Jahr. Klick hier, um das Abo zu finden, das am Besten zu Dir passt!

Zwar zeigt das Erste nur jeweils den zweiten Durchgang im Free-TV, dennoch könnt Ihr mit der Sportschau auch bei den ersten Durchgängen live dabei sein. Die ARD bietet diese als kostenlosen Livestream an.

Ski Alpin - Riesenslalom in Sölden: Das sind die Weltcup-Rennen in dieser Saison

Datum Ort Damen Herren 23.10. Sölden RTL 24.10. Sölden RTL 13.11. Lech/Zürs Parallel 14.11. Lech/Zürs Parallel 20.11. Levi Slalom 21.11. Levi Slalom 26.11. Lake Louise Abfahrt 27.11. Killington RTL 27.11. Lake Louise Abfahrt 28.11. Killington Slalom 28.11. Lake Louise Super-G 03.12. Lake Louise Abfahrt 03.12. Beaver Creek Super-G 04.12. Lake Louise Abfahrt 04.12. Beaver Creek Abfahrt 05.12. Lake Louise Super-G 05.12. Beaver Creek Super-G 11.12 St. Moritz Super-G 11.12 Val d'Isere RTL 12.12. St. Moritz Super-G 12.12. Val d'Isere Slalom 17.12. Gröden Super-G 18.12. Val d'Isere Abfahrt 18.12. Gröden Abfahrt 19.12. Val d'Isere Super-G 19.12. Alta Badia RTL 20.12. Courchevel RTL 20.12. Alta Badia RTL 22.12. Madonna Slalom 28.12. Bormio Abfahrt 28.12. Lienz RTL 29.12. Bormio Super-G 29.12. Lienz Slalom 04.01 Zagreb Slalom 05.01. Zagreb Slalom 08.01. Maribor RTL 08.01. Adelboden RTL 09.01. Maribor Slalom 09.01. Adelboden Slalom 11.01. Flachau Slalom 14.01. Wengen Abfahrt 15.01. Zauchensee Abfahrt 15.01. Wengen Abfahrt 16.01. Zauchensee Super-G 16.01. Wengen Slalom 21.01. Kitzbühel Abfahrt 22.01. Cortina Abfahrt 22.01. Kitzbühel Abfahrt 23.01. Cortina Super-G 23.01. Kitzbühel Slalom 25.01. Kronplatz RTL 25.01. Schladming Slalom 29.01. Garmisch Abfahrt 30.01. Garmisch Super-G 04.02.-20.02 Olympia in Peking 26.02. Crans-Montana Abfahrt 26.02. Garmisch Slalom 27.02. Crans-Montana Abfahrt 27.02. Garmisch Slalom 05.03. Lenzerheide Super-G 05.03. Kvitfjell Abfahrt 06.03. Kvitfjell Super-G 06.03. Lenzerheide RTL 11.03. Aare RTL 12.03. Aare Slalom 12.03. Kranjska Gora RTL 13.03. Kranjska Gora RTL 16.03. Courchevel Abfahrt 16.03. Courchevel Abfahrt 17.03. Courchevel Super-G 17.03. Courchevel Super-G 18.03. Courchevel Team Team 19.03. Courchevel RTL 19.03. Courchevel RTL 20.03. Courchevel Slalom 20.03. Courchevel Slalom

Ski Alpin: Die Weltcupsieger der vergangenen Saison

Im vergangenen Winter schaffte es Alexis Pinturault, seinen ersten Sieg im Gesamtweltcup zu holen. Der Franzose war zudem auch im Riesenslalom und im Parallel-Wettbewerb die Nummer eins. Bei den Damen gelang der Slowakin Petra Vlhova ebenfalls ihr erster Gesamtweltcupsieg.

Am 23. bzw. am 24. Oktober beginnen jedoch alle wieder bei Null. Wer kann konstant abliefern und in der Saison 2021/22 die große Kristallkugel abräumen?