Skispringen heute live: 3. Skifliegen in Planica heute im TV, Livestream und Liveticker

Heute findet das 3. Skifliegen in Planica statt. Wir verraten Euch, wie Ihr den Wettkampf heute im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt

Skispringen, 3. Skifliegen heute live: Wann und wo?

Nach dem gestrigen Teamwettbewerb steht heute wieder ein Einzelspringen an. Los geht's am heutigen Sonntag, dem 28. März 2021, um 10.30 Uhr.

Gesprungen wird im slowenischen Planica, als Schanze dient die berühmte Letalnica-Skiflugschanze. Zuschauer sind vor Ort allerdings keine zugelassen. Grund dafür ist natürlich nach wie vor die Coronapandemie.

Skispringen heute live: 3. Skifliegen in Planica heute im TV und Livestream

Gute Nachrichten für alle Skiflug-Fans: Das ZDF zeigt das heutige Skifliegen live und in voller Länge. Folgendes Team schickt der öffentlich-rechtliche Sender bei seiner Übertragung am Mikrofon ins Rennen:

Reporter: Stefan Bier

Stefan Bier Moderation: Norbert König

Norbert König Experte: Toni Innauer

Darüber hinaus bietet das ZDF auch einen Livestream seiner Übertragung an. Dieser ist kostenfrei. Hier könnt Ihr den Livestream sehen.

Ebenfalls live mit dabei ist Eurosport. Auch der Sportsender zeigt das Skifliegen in Planica live und in voller Länge. Auch Eurosport bietet zudem einen Livestream an. Dieser ist allerdings kostenpflichtig.

Eine weitere Option bietet Euch DAZN. Durch seine Kooperation mit Eurosport zeigt der Streamingdienst zahlreiche Wintersport-Events live. Alle Übertragungen auf Eurosport 1 und Eurosport 2 könnt Ihr im Eurosport-Player von DAZN live sehen - so auch das heutige Skifliegen in Planica.

Skispringen heute live: 3. Skifliegen in Planica heute im Liveticker

Ihr könnt das Skifliegen heute auch im Liveticker verfolgen. Bei SPOX verpasst Ihr keine Weite, keine Punktzahl, keinen Springer.

Hier geht's zum Liveticker des heutigen Skifliegens.

