Ski alpin: Riesenslalom der Herren in Kranjska Gora heute live im TV, Livestream und Liveticker

In Kranjska Gora findet heute ein Riesenslalom der Herren statt. SPOX zeigt Euch, wie Ihr das Rennen im Free-TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Ski alpin heute live - Riesenslalom der Männer in Kranjska Gora: Zeit, Ort, Infos

Der alpine Ski-Weltcup biegt in die Zielgerade ein! Am heutigen Samstag, 13. März, findet in Kranjska Gora der vorletzte Riesenslalom der Saison 2020/21 statt.

Der 1. Lauf beginnt um 9.30 Uhr. Der 2. Lauf, in dem die Top 30 des 1. Laufs in umgekehrter Reihenfolge um den Sieg fahren, beginnt um 12.30 Uhr.

Austragungsort ist Kranjska Gora. Die slowenische Gemeinde ist seit Jahren ein fixer Startort im Weltcup-Kalender. Die Strecke auf dem Berg Vitranc zählt zu den anspruchsvollsten im Weltcupzirkus.

Ski Alpin: Das Programm in Kranjska Gora

Datum Zeit Disziplin/Event 13.03.21 9.30 Uhr 13.30 Uhr Riesenslalom, 1. Durchgang Riesenslalom, 2. Durchgang 14.03.21 10.00 Uhr 13.30 Uhr Slalom, 1. Durchgang Slalom, 2. Durchgang

Ski alpin heute live - Riesenslalom der Männer in Kranjska Gora live im TV und Livestream

Der Riesenslalom der Männer in Kranjska Gora wird heute vom ZDF und von Eurosport live im Free-TV übertragen. Das ZDF zeigt allerdings nur den 2. Lauf ab 12.30 Uhr mit Reporter Michael Pfeffer und Experte Marco Büchel live. Den 1. Lauf gibt es um 11.45 Uhr in einer Zusammenfassung. Eurosport beginnt um 9.20 Uhr bzw. 12.20 Uhr mit der Liveübertragung der beiden Läufe.

Dank einer Kooperation mit Eurosport könnt Ihr den Riesenslalom auch bei DAZN live verfolgen. Auf DAZN seht Ihr die Eurosport-Kanäle Eurosport1 und Eurosport2.

Ihr könnt den heutigen Riesenslalom auch im Livestream sehen. Das ZDF bietet zum 1. Lauf ab 9.30 Uhr einen eigenen kostenlosen Livestream an.

Kostenpflichtig ist dagegen der Livestream von Eurosport. Dafür benötigt Ihr ein Abonnement des Eurosport Player.

Ski alpin heute live - Riesenslalom der Männer in Kranjska im Liveticker

SPOX begleitet auch den Riesenslalom aus Kranjska Gora im Liveticker. Auch anderen Wintersport gibt es auf SPOX im Liveticker.

Ski Alpin: Der Stand im Gesamt-Weltcup der Männer