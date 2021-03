Ski alpin heute live: Riesenslalom der Männer in Lenzerheide im TV, Livestream und Liveticker

Beim Weltcup-Finale in Lenzerheide findet heute der Riesenslalom der Männer statt. SPOX zeigt, wo Ihr die beiden Läufe live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Ski alpin heute live - Riesenslalom der Männer in Lenzerheide: Zeit, Ort, Infos

Nächster Tag beim alpinen Weltcup-Finale in Lenzerheide! Am heutigen Samstag, 20. März, steht auch der letzte Riesenslalom der Männer in dieser Saison auf dem Programm.

Der 1. Lauf beginnt um 9 Uhr, der entscheidende 2. Lauf um 12 Uhr. Gefahren wird auf der Piste "Silvano Beltrametti".

Mit Lokalmatador Marco Odermatt und Alexis Pinturault können sich noch zwei Fahrer Hoffnungen auf den Gesamtsieg im Riesenslalom machen. Vor dem letzten Rennen führt Odermatt mit 25 Punkten Vorsprung vor Pinturault.

Riesenslalom-Weltcup im Überblick

Platz Name Nationalität Punkte 1 Marco Odermatt Schweiz 625 2 Alexis Pinturault Frankreich 600 3 Filip Zubcic Kroatien 526 4 Loic Meillard Schweiz 393 5 Mathieu Faivre Frankreich 318 16 Alexander Schmid Deutschland 172

© getty Alexis Pinturault muss heute voll auf Angriff fahren.

Ski alpin heute live - Riesenslalom der Männer in Lenzerheide live im TV und Livestream

Der Riesenslalom der Männer in Lenzerheide wird heute von der ARD und von Eurosport live im Free-TV übertragen. Die ARD zeigt jedoch nur den 1. Lauf ab 8.45 Uhr mit Reporter Bernd Schmelzer live. Vom 2. Lauf gibt es ab 13.05 Uhr eine Zusammenfassung. Eurosport beginnt um 8.50 Uhr bzw. 11.50 Uhr mit der Liveübertragung der beiden Läufe.

Ihr könnt den heutigen Riesenslalom auch im Livestream sehen. Die ARD bietet einen kostenlosen Livestream an. Kostenpflichtig ist dagegen der Livestream von Eurosport. Dafür benötigt Ihr ein Abonnement des Eurosport Player.

Dank einer Kooperation mit Eurosport könnt Ihr das Riesenslalom-Weltcupfinale der Männer auch bei DAZN live verfolgen. Dort seht Ihr die Eurosport-Kanäle Eurosport1 und Eurosport2.

SPOX tickert für Euch sämtliche Entscheidungen des Weltcup-Finales in Lenzerheide. Hier verpasst Ihr keine Entscheidung im Kampf um die Kristallkugeln.

Hier geht's zum Liveticker Riesenslalom in Lenzerheide.

Hier geht's zur Tagesübersicht.

Ski alpin: Das Programm beim Saisonfinale in Lenzerheide