Ski alpin heute live: 2. Abfahrt der Herren in Saalbach-Hinterglemm im TV, Livestream und Liveticker

Heute steht die 2. Abfahrt der Herren in Saalbach-Hinterglemm auf dem Programm. Wir verraten Euch, wie Ihr das Rennen live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Ski alpin heute live: Datum, Zeit, Ort

Zweiter Anlauf in Saalbach-Hinterglemm. Nach dem Abbruch der ersten Abfahrt gestern, steht heute nochmal eine Abfahrt an. Der Wettkampf der Herren steigt am Morgen des heutigen Samstags, dem 6. März 2020. Um 11 Uhr soll der erste Alpinist auf die Piste gehen.

Austragungsort des Rennens ist Saalbach-Hinterglemm in der Nähe von Salzburg, das als Ersatz für den norwegischen Wintersportort Kvijtfell eingesprungen ist. Zuschauer werden bei dem Wettbewerb in den österreichischen Alpen nicht zugelassen sein.

Ski alpin: Das Rennprogramm der Herren in Saalbach-Hinterglemm

Datum Uhrzeit Disziplin Fr, 5. März 11.20 Uhr 1. Abfahrt Sa, 6. März 11 Uhr 2. Abfahrt So, 7. März 10.30 Uhr Super-G

Ski alpin heute live: 2. Abfahrt der Herren in Saalbach-Hinterglemm im TV und Livestream

Die Abfahrt der Herren in Saalbach-Hinterglemm läuft live im Free-TV - allerdings nicht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Das ZDF sendet heute Mittag zwar ZDFsport mit jeder Menge Wintersport, live zeigt der zweite deutsche Fernsehsender jedoch die Nordische Ski-WM, die zeitgleich zur Abfahrt der Herren stattfindet. Ab 12.25 Uhr sendet das ZDF eine Zusammenfassung aus Saalbach-Hinterglemm.

Live läuft der Wettbewerb derweil bei Eurosport. Der Sportsender zeigt das gesamte Rennen live auf Eurosport 1.

Da Eurosport das Rennen live und in voller Länge zeigt, bedeutet das: Auch auf DAZN wird der Wettkampf zu sehen sein. Der Streamingdienst zeigt dank einer Kooperation der beiden Sender alle Sportveranstaltungen auf Eurosport1 und Eurosport 2 live.

Ski alpin heute live: 2. Abfahrt der Herren in Saalbach-Hinterglemm im Liveticker

Ihr könnt das Rennen natürlich auch im Liveticker verfolgen. SPOX bietet zu allen großen Wintersport-Events einen Liveticker an.

Hier findet Ihr den Liveticker zur 2. Abfahrt der Herren in Saalbach-Hinterglemm.

© getty Der Schweizer Beat Feuz führt den Abfahrtsweltcup an.

Ski alpin: Der Weltcupstand der Herren