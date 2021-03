Nach dem gestrigen Sprint steht heute die Verfolgung der Damen über zehn Kilometer im schwedischen Östersund an. Hier bei SPOX könnt Ihr das Rennen im Liveticker mitverfolgen.

Du willst den Biathlon-Weltcup live verfolgen? Jetzt den kostenlosen DAZN-Probemonat holen!

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Biathlon: Verfolgung der Damen in Östersund heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn:

Tiril Eckhoff hat auch nach dem bereits fixen Gesamtweltcupsieg den Fuß weiterhin auf dem Gaspedal. Im gestrigen Sprint siegte die Norwegerin zum 13. Mal in dieser Saison und ist daher heute die Gejagte. Als früheste Deutsche geht Janina Hettich (17.) ins Rennen.

Vor Beginn:

Der Rennstart erfolgt um 12.15 Uhr. Die Verfolgung über zehn Kilometer ist zugleich auch die letzte der Damen-Saison.

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen zur Damen-Verfolgung in Östersund.

Biathlon: Verfolgung der Damen in Östersund heute im TV und Livestream

Die letzte Verfolgung der Saison gibt es heute in der ARD im Free-TV zu sehen. Live und in voller Länge bietet der öffentlich-rechtliche Sender das Rennen auch im kostenlosen Livestream an.

Auch Eurosport besitzt Übertragungsrechte für den Biathlon-Weltcup und zeigt daher ebenfalls das Rennen. Wegen der Kooperation mit DAZN können auch die Nutzer des Streamingdienstes auf die beiden Eurosportsender auf der DAZN-Plattform zugreifen.

Für das DAZN-Abonnement fallen monatlich Kosten in Höhe von 11,99 Euro und jährlich Kosten in Höhe von 119,99 Euro an. Neu-Kunden können zudem vorher den kostenlosen Probemonat testen.

Biathlon: Der Damen-Weltcup im Überblick