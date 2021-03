Den ersten Weltcup in Nove Mesto schließen die Biathletinnen heute mit der Verfolgung über 10 Kilometer ab. Das Rennen könnt Ihr hier bei SPOX im Liveticker verfolgen.

Biathlon: Verfolgung der Damen in Nove Mesto heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn:

Mit Abschluss der heutigen Verfolgung ist der erste Weltcup in Nove Mesto beendet. Ohne große Verschnaufpause sind sowohl die Damen als auch die Herren in der nächsten Woche direkt ein zweites Mal in Tschechien unterwegs. Der zweite Weltcup in Nove Mesto startet am Donnerstag für die Herren und am Freitag für die Damen mit je einem Sprint.

Vor Beginn:

Los geht's heute um 12 Uhr. Am Nachmittag (16 Uhr) sind dann auch die Herren in der Verfolgung im Einsatz.

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen zur Damen-Verfolgung in Nove Mesto.

Biathlon: Verfolgung der Damen in Nove Mesto heute im TV und Livestream

Für die Übertragung des Biathlon-Weltcups ist heute unter anderem das ZDF verantwortlich. Beim öffentlich-rechtlichen Sender geht das Event um 11.50 Uhr los. Ebenso bietet das ZDF die Verfolgung auch im kostenlosen Livestream an.

Auch Eurosport zeigt das Rennen live. Dank der Kooperation, die Eurosport mit DAZN eingegangen ist, hat auch DAZN den Lauf heute im Angebot.

Biathlon: Der Stand im Damen-Gesamtweltcup