Heute steht in Nove Mesto der Sprint der Biathlon-Männer an. Was ist nach der hervorragenden Staffel-Leistung drin? Hier könnt Ihr das gesamte Rennen im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Biathlon: Sprint der Männer in Nove Mesto heute im Liveticker - Vor Beginn

In der Verfolgung konnten die deutschen Männer gestern durchaus überzeugen. Benedikt Doll schaffte es trotz eines kleinen Einbruchs am Ende auf Rang acht, Arnd Peiffer landete auf Platz zehn. Erik Lesser wurde zudem 15., Deutschland könnte also durchaus vorne mitfahren.

Der heutige Sprint geht über 10 Kilometer. Um 17.30 Uhr sollen die Läufer auf die Strecke starten.

Herzlich willkommen zum heutigen Sprint der Männer in Nove Mesto.

© getty Arnd Peiffer wurde beim Sprint in der vergangenen Woche Dritter.

Biathlon: Sprint der Männer in Nove Mesto heute im TV und Livestream

Den Sprint der Herren könnt Ihr heute live im Free-TV verfolgen. Gleich zwei Sender übertragen das Rennen live.

Das ZDF geht 15 Minuten vor Rennbeginn auf Sendung. Alexander Ruda und Sven Fisher führen durch das Programm, Christoph Hamm und Herbert Fritzenwenger sind als Kommentatoren im Einsatz. Zudem bietet der öffentlich-rechtliche Sender auch einen Livestream an.

Auch Eurosport zeigt den Sprint live. Der Sportsender bietet ebenfalls einen Livestream an, dieser ist allerdings kostenpflichtig.

Durch die Kooperation mit Eurosport könnt Ihr den heutigen Wettkampf auch live auf DAZN sehen. Der Streamingdienst zeigt alle Sportübertragungen auf Eurosport1 und Eurosport2 auch auf seiner Plattform.

Biathlon in Nove Mesto: Der Zeitplan im Überblick