Biathlon heute live: Sprint der Männer in Nove Mesto im TV, Livestream und Liveticker

Auch in dieser Woche machen die Biathleten im tschechischen Nove Mesto Halt. Am heutigen Donnerstag geht es los mit dem Sprint. SPOX verrät Euch, wo Ihr das Rennen heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Biathlon heute live: Wo und wann findet Sprint der Männerstatt?

Wie bereits in der vergangenen Woche steigt der Wettkampfblock der männlichen und weiblichen Biathleten in Nove Mesto.

Es handelt sich dabei um einen kleinen Ort in Tschechien. Los geht's am heutigen Donnerstag (11. März) um 17.30 Uhr.

Im vergangenen Sprint wurde der Deutsche Arnd Peiffer nach fehlerfreier Schießleistung knapp hinter dem Franzosen Simon Desthieux (0) und Sebastian Samuelsson (0/+2,4) aus Schweden Dritter.

Biathlon in Nove Mesto: Der Zeitplan

Auch die Damen sind ein weiteres Mal in Nove Mesto mit von der Partie. Tiril Eckhoff, Franziska Preuß und Co. starten am Freitag mit dem Sprint.

Datum Disziplin Uhrzeit 11. März Sprint Männer 17.30 Uhr 12. März Sprint Frauen 17.30 Uhr 13. März Verfolgung Männer 14.45 Uhr 13. März Verfolgung Frauen 17.15 Uhr 14. März Mixed Staffel 10.25 Uhr 14. März Single-Mixed-Staffel 13.45 Uhr

Biathlon heute live: Sprint Herren im TV und Livestream

Ihr habt gleich mehrere Möglichkeiten, den Sprint der Herren heute live zu verfolgen. Sowohl das ZDF als auch Eurosport übertragen das Event aus Nove Mesto.

Die Übertragung im ZDF beginnt rund 15 Minuten vor Start, wenn Moderator Alexander Ruda und Experte Sven Fischer auf Sendung gehen. Christoph Hamm und Herbert Fritzenwenger kommentieren das Geschehen. Neben der klassischen TV-Übertragung bietet der öffentlich-rechtliche Sender auch einen kostenlosen Livestream an.

Durch die Kooperation mit Eurosport könnt Ihr alle Biahtlon-Wettbewerbe und weiteren Wintersport auch bei DAZN live sehen. Der Streamingdienst bietet Euch einen Zugang zu beiden Kanälen des Sportsenders: Eurosport 1 und Eurosport 2.

Biathlon: Sprint der Herren heute im Liveticker

Alle Biathlon-Wettbewerbe könnt Ihr bei SPOX im ausführlichen Liveticker verfolgen. Bei uns bleibt Ihr immer auf dem neusten Stand.

© getty Arnd Peiffer ist Neunter im Gesamtweltcup.

Biathlon: Die Sprint- und Gesamtwertung der Herren

Sprintwertung der Herren:

Platz Name Nation Punkte 1 Johannes Thingnes Bö Norwegen 359 2 Johannes Dale Norwegen 301 3 Sturla Holm Laegreid Norwegen 272 4 Martin Ponsiluoma Schweden 268 5 Tarjei Bö Norwegen 257

Gesamtwertung der Herren: