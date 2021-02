Nächste Medaillenentscheidung bei den Damen! Heute steht bei den Biathlon-WM in slowenischen Pokljuka das Einzelrennen über 15 Kilometer auf dem Programm. Hier könnt Ihr das Rennen im Liveticker verfolgen.

Biathlon-WM: Einzelrennen der Damen jetzt im Liveticker

Hammerschmidt macht es besser

Maren Hammerschmidt macht es in ihrem ersten Stehendanschlag viel besser und mit fünf Treffern kann sie sich wieder ein wenig nach vorne arbeiten. Marte Olsbu Röiseland läuft kurz danach am Schießstand ein, trifft ebenfalls alles und ist nach dem zweiten Schießen auf Platz vier zu finden.

Wieder Fehler von Herrmann

Für Herrmann könnte es heute schwer werden in Richtung Medaille, denn bei ihrem zweiten Schießen bleibt wieder eine Scheibe stehen und sie wird auf Platz 17 zurückgereicht. Führende an dieser Stelle ist die Schwedin Hanna Öberg, die bald zu ihrem dritten Schießen kommen wird.

Preuß robbt heran

Tolle Leistung von Franziska Preuß! Sie schießt in ihrem dritten Schießen souverän und kommt mit 0,2 Sekunden ganz nah an Wierer heran. Bei Vanessa Hinz gab es indes den ersten Fehler in ihrem zweiten Schießen.

Eckhoff beginnt mir Fehler

Tiril Eckhoff ist bei ihrem ersten Schießen gewesen, muss aber gleich die erster Strafminute einstecken und fällt einige Ränge nach hinten zurück. Einen Fehler macht auch Wierer, allerdings erst bei ihrem dritten Schießen. Noch ist sie durchaus im Rennen um die Medaillen, wenn auch andere patzten.

Häcki mit kurzer Führung

Lena Häcki aus der Schweiz hat ihrerseits schon drei Schießen absolviert. Mit einer fehlerfreien Schießeilage führt sie dort für den Moment, es dürfte aber nur ein kurzes Vergnügen werden, denn in der Summe hat auch sie schon zwei Fehler auf dem Konto.

Hauser bleibt dran!

Ganz anders präsentiert sich Lisa Theresa Hauser! Anders als die Teamkollegin trifft auch sie im zweiten Schießen alles und hält sich mittendrin im Rennen um die Medaillen. Mit 16,2 Sekunden Rückstand geht sie als Zweite auf ihre nächste Runde.

Öberg schiebt sich an die Eins

Hanna Öberg ist heiß auf eine Medaille und mit einer starken Vorstellung in ihrem zweiten Schießen setzt sie sich jetzt mit 20,0 Sekunden an die Spitze der Zwischenwertung. Nach dem dritten Schießen führt Dunja Zdouc, die aber sicherlich nicht ganz zufrieden sein wird, denn wieder leistet sie sich einen Fehler.

Wieder Fehler für Vittozzi

Am Schießstand herrscht Hochbetrieb und Lisa Vittozzi war bereits bei ihrem dritten Schießen. Die Italienerin aber trifft auch jetzt nicht alle Scheiben und bucht ihre nächste Strafminute.

DSV-Duo mit Strafminute

Kurz nacheinander laufen Denise Herrmann und Maren Hammerschmidt am Schießstand ein, um ihren ersten Liedendanschlag abzuhaken. Bei beiden Starterinnen aber gibt es gleich die erste Strafminute. Sicher zeigt sich Marte Olsbu Röiseland mit fünf Treffern und Platz fünf.

Alimbekava führt nach zweitem Schießen

Dzinara Alimbekava ihrerseits hat sich nach dem zweiten Schießen an die erste Position der Ergebnisliste schieben können. Sie bleibt erst als zweite Starterin auch im ersten Stehendanschlag fehlerfrei und setzt sich knapp mit 2,1 Sekunden vor Wierer.

Hinz startet mit fünf Treffern

Kurz nach Franziska Preuß war Vanessa Hinz am Schießstand. Für sie ging es in den ersten Liegendanschlag und den meistert sie mit fünf Treffern richtig gut! 23,9 Sekunden fehlen ihr auf dem neunten Platz nach vorne.

Schwaiger im Rennen

Julia Schwaiger geht als dritte Österreicherin auf die 15 Kilometer. Mit vielen Fehlern in den vorherigen beiden WM-Rennen ist sie für ganz vorne sicherlich keine Kandidatin und so heißt es für sie das Rennen ruhig zu laufen und das Maximum herauszuholen.

Wierer bleibt dran!

Dorothea Wierer hält ihre Chancen auf die Medaillen aufrecht. Mit einer erneut fehlerfreien Schießeinlage übernimmt sie nach dem zweiten Schießen souverän die Führung. Kann Preuß da mitziehen? Nicht ganz. Mit einem Fehler lässt auch sie jetzt liegen. Sie geht als Zweite wieder auf die Strecke.

Eckhoff springt los

Jetzt ist auch Tiril Eckhoff unterwegs. Drei Goldmedaillen hat die Norwegerin schon, womit sie auch heute wieder die Favoritin ist. Der Einzel aber ist nicht unbedingt die Paradedisziplin von Eckhoff und nur einen ihrer 21 Einzelsiege feierte sie über die lange Distanz von 15 Kilometern.

Hauser muss sich beweisen

Lisa Theresa Hauser kommt zu ihrem ersten Schießen und sie startet richtig gut in den Wettkampf! Mit fünf Treffern rangiert sie sich auf der dritten Position der Zwischenwertung ein und bleibt damit im Rennen um die Medaille. Auch Hanna Öberg aus Schweden ging mit fünf Treffern weg. Ihre Landsfrau Persson war derweil schon bei ihrem zweiten Schießen, verfehlte dort aber zwei Scheiben und fällt entsprechend zurück.

Zweites Schießen von Zdouc

Dunja Zdouc ist bei ihrem ersten Stehendanschlag angekommen. Gibt es jetzt wieder die Null für die Österreicherin? Leider nicht. Ein Schuss findet sein Ziel nicht und sie handelt sich die erste Strafminute ein. Kurz nach ihr kommt Anais Chevalier-Bouchet zu ihrem zweiten Schießen und geht mit fünf Treffern in der Zwischenwertung an der ÖSV-Biathletin vorbei.

Simon schießt sich raus

Für Julia Simon könnte es das hingegen schon gewesen sein mit dem Traum von der Medaille. Die Französin verpasst bei ihrem ersten Schießen zwei Scheiben. Bereits bei ihrem zweiten Schießen war Lisa Vittozzi, mit einem weiteren Fehler aber dürfte sie, spätestens jetzt, aus dem Kampf um die Medaillen raus sein.

DSV-Duo auf der Strecke

Es dauert nicht lange und schon sind mit Denise Herrmann und Maren Hammerschmidt die nächste deutschen Starterin losgelaufen. Damit sind auch schon alle vier deutschen Starterinnen im Rennen. Nach dem ersten Schießen führt inzwischen die Tschechin Lucie Charvatova die Tabelle an. Wierer ist Zweite vor Alimbekava.

Hinz legt los

Vanessa Hinz macht sich als nächste deutsche Starterin auf. Die erfahrene Starterin hatte vor der WM mit ihrer Form zu kämpfen, doch pünktlich zum Saisonhighlight ruft sie die besten Leistungen ab, so dass auch heute wieder ein Topergebnis drin sein dürfte.

Wie startet Preuß?

Wenig später ist dann auch Preuß am Schießstand gefordert und die DSV-Biathletin lässt sich nichts vormachen. Mit fünf Treffern rangiert auch sie sich weit vorne ein und hält die Chancen auf die Medaillen aufrecht.

Wierer versenkt fünf Schuss

Wierer gesellt sich jetzt dazu und auch bei ihr finden alle Schuss das Ziel. Die Italienerin versenkte die ersten Schüsse schnell, vor dem letzten Schuss ließ sie sich dann etwas mehr Zeit, traf die Scheibe letztendlich aber auch. Mit 8,5 Sekunden führt sie vor Persson.

Häcki beginnt mit Fehler

Lena Häcki war auch schon beim ersten Liegendanschlag. Sie beginnt gut, kann aber den Fehler letztendlich nicht vermeiden und lässt eine Minute liegen. Fehlerfrei durchgekommen sind erst zwei Athletinnen.

Hauser im Rennen

Jetzt gilt es für Lisa Theresa Hauser! Kann die Österreicherin ihre erfolgreichen Biathlon-Wochen fortsetzen und den nächsten großen Erfolg ihrer Karriere verbuchen? Wenn sie am Schießstand die Nerven behält, dürfte wieder alles drin sein! Zdouc liegt nach dem ersten Schießen derweil weiter gut dabei, wenn sie nun auch von der Schwedin Persson von Platz eins verdrängt wurde.

Chevalier-Bouchet bleibt dahinter

Und auch Chevalier-Bouchet kann die Österreicherin nicht von ihrer Spitzenposition verdrängen. Bei ihr bleibt ebenfalls eine Scheibe stehen, womit sie sich dann 36,7 Sekunden hinter Zdouc einrangieren muss.

Was zeigt Zdouc?

Auch Dunja Zdouc ist schon bei ihrem ersten Schießen angekommen. Die zeigt sich ganz anders als zuvor Vittozzi und alle Patronen finden problemlos ihr Ziel. Damit geht sie jetzt erst einmal an die Spitze der Zwischenwertung. Bei Sola und Pidhrushna bleib jeweils eine Scheibe stehen.

Erstes Schießen steht an

Lisa Vittozzi läuft als erste Athletin am Schießstand ein. Von einem guten Auftakt aber kann keine Rede sein. Bei ihrem ersten Liegendanschlag bleiben gleich zwei Scheiben stehen, was also schon zwei Strafminuten gebraucht. Bei einem eher beherrschbaren Schießstand wie hier könnte das schon zu viel sein.

Sola führt bei erster Zeitnahme

Bei der ersten Zeitnahme hat Hanna Sola inzwischen die Führung übernommen. 2,4 Sekunden führt sie vor Chevalier-Bouchet. 7,5 Sekunden beträgt ihr Vorsprung zu Vittozzi.

Erste DSV-Starterin auf der Strecke

Mit Franziska Preuß hat sich mit Startnummer zwölf auch die erste deutsche Starterin auf die 15 Kilometer begeben. Zweimal war sie bei der WM schon in die Top acht gelaufen, das Podest aber sprang nicht heraus. Heute könnte sie daran etwas ändern, die Voraussetzungen sind auf jeden Fall da.

Wierer legt los

Dorothea Wierer heißt es, heute ebenfalls zu beachten. Läuferisch hat die Italienerin noch Reserven, doch am Schießstand passte zuletzt alles zusammen, womit eine Medaille heute möglich sein könnte.

Erste Zwischenzeiten

Die ersten Athletinnen haben die erste Zeitnahme bei 1,4 Kilometer durchlaufen. Ausschlaggebender werden aber in der langen Distanz sicher die späteren Zeitnahmen sein.

Häcki ist im Rennen

Auch die erste Starterin aus der Swiss-Mannschaft hat sich ins Rennen begeben. Zu den Anwärterinnen auf die Medaillen zählt Häcki heute nicht, aber vielleicht kann sie ja an den Aufwärtstrend der letzten Tage anknüpfen und in die Top Ten laufen?

Sola macht sich auf

Im Sprint überraschte die Athletin aus Belarus alle mit einer Medaille, im Verfolger folgten anschließend gleich acht Fehler am Schießstand. Umso gespannter darf man sein, was sie heute abliefern kann. Direkt nach ihr wird mit Anais Chevalier-Bouchet einer Starterin aus dem Favoritenkreis loslegen.

Zdouc gestartet

Es gilt bereits für die erste Athletin aus Österreich. Im Sprint war Dunja Zdouc nur 38., konnte sich mit einer Topleistung im Verfolger aber auf Platz elf vorkämpfen Auch heute dürften die Top 15 wieder ihr Ziel sein, denn eine gute Schützin ist die 27-Jährige.

Los geht's

Es ist angerichtet und mit Lisa Vittozzi aus dem italienischen Team ist die erste Starterin auf den 15 Kilometern. Zu den Favoritinnen zählt Vittozzi nicht, im Sprint aber hat sie mit Platz fünf aufzeigen können.

Vor Beginn:

Die Verhältnisse auf der Pokljuka sind heute gut und die Biathletinnen werden heute von viel Sonnenschein und Temperaturen um die null Grad empfangen.

Vor Beginn:

Bisher war es nicht unbedingt die Saison der schweizerischen Frauen, bei der WM aber scheint der Knoten bei einigen Athletinnen geplatzt zu sein. Lena Häcki war gut unterwegs und auch Selina Gasparin lieferte gute Einzelresultate ab. Komplettiert wird das Aufgebot durch Elisa Gasparin und Irene Cadurisch, die anstelle von Aita Gasparin in das Team für den heutigen Wettkampf rutscht.

Vor Beginn:

Nicht vergessen darf man im Favoritenkreis die Österreicherin Lisa Theresa Hauser, die in dieser Saison im Einzel ihren ersten Weltcupsieg feiern konnte und im Verfolger mit Silber die erst zweite WM-Medaille in der Geschichte des österreichischen Frauenbiathlons holte. Hauser hat das Zeug am Schießstand mit wenig Fehlern wegzugehen und ist auch läuferisch in einer guten Verfassung. Hoffnungen auf ein gutes Ergebnis kann sich auch Dunja Zdouc machen, die zuletzt im Verfolger auf Rang zehn vorlaufen konnte. Julia Schwaiger und Katharina Innerhofer indes werden heute wohl nur um Weltcuppunkte laufen können. Zuletzt passte die Form bei beiden Athletinnen nicht ganz.

Vor Beginn:

Bei der WM bisher alles überstrahlt hat Tiril Eckhoff. Die Norwegerin konnte in allen drei Wettkämpfen, bei denen sie teilnahm, die Goldmedaille einsacken und hat im Gesamtweltcup die Führung übernommen. Auch heute gilt sie dadurch als eine der Topfavoritinnen. Dazu gesellen sich Hanna Öberg aus Schweden und die Italienerin Dorothea Wierer eher favorisiert. Marte Olsbu Röiseland oder auch Anais Chevalier-Bouchet heißt es ebenfalls zum engeren Favoritenkreis zu zählen.

Vor Beginn:

Bei den Weltmeisterschaften gerät das deutsche Team inzwischen immer mehr unter Druck, denn bislang steht eine Medaille nicht zu Buche. Die Frauen waren bisher immer mit Athletinnen vorne drin, zu den Top 3 allerdings hatte es noch nicht geändert. Heute wollen Franziska Preuß, Denise Herrmann, Vanessa Hinz und Maren Hammerschmidt, die ihren ersten Einsatz bei der WM läuft, diese Statistik ändern. Die Chance dazu haben sicherlich insbesondere Preuß, Herrmann und Hinz, die im Sprint und Verfolger gut dabei waren.

Vor Beginn:

Folgende vier Läuferinnen schickt der DSV an den Start:

Franziska Preuß

Denise Herrmann

Vanessa Hinz

Maren Hammerschmidt

"Ich bin schon davon überzeugt, dass ich es draufhabe, einmal vorne auf dem Podium zu stehen", sagte Franziska Preuß mit Hinblick auf das heutige Einzelrennen, nachdem sie bei der Verfolgung ihre Chance auf eine Medaille mit zwei Fehlern dritten Schießen zunichte gemacht hatte.

Vor Beginn:

Gelaufen wird über 15 Kilometer, das Besondere ist, dass heute vor allem die Schießleistung im Vordergrund steht. Viermal müssen die Damen an den Schießstand (zweimal liegend und zweimal stehend), dabei wird ihnen pro Fehlschuss eine Strafminute aufgebrummt. Anders als in der Verfolgung wird abwechseln liegend und stehend geschossen.

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Entscheidung bei der Biathlon-Weltmeisterschaft in Pokljuka, das Einzelrennen der Damen steht auf dem Programm. Rennstart ist um 12.05 Uhr.

Biathlon-WM heute live im TV und Livestream

Natürlich könnt Ihr das Event heute auch live im TV und Livestream verfolgen, im Free-TV kümmert sich die ARD um die Übertragung. Der öffentlich-rechtliche Sender ist ab 12 Uhr live auf Sendung und bietet auch einen kostenlosen Livestream an.

Apropos Livestream, hier ist auch DAZN im Einsatz. Der Streaming-Dienst überträgt dank der Kooperation mit Eurosport alle Entscheidungen der WM im Eurosport-Channel auf DAZN.

© getty Tiril Eckhoff gewann bereits dreifach Gold.

