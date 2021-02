Die Skispringerinnen und Skispringer sind heute beim Mixed-Wettbewerb in Oberstdorf im Einsatz. Hier könnt Ihr das letzte Springen auf der Normalschanze bei der Nordischen Weltmeisterschaft im Liveticker mitverfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Skispringen WM: Mixed-Wettbewerb heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn:

Beim heutigen Springen treten die Damen und Herren gemeinsam in Teams an. Gestern holte sich Karl Geiger die erste deutsche Medaille bei WM im Allgäu. Der 28-Jährige beendete den Einzel-Wettkampf hinter Piotr Zyla auf Rang zwei und nahm Silber mit.

Vor Beginn:

Der Probedurchgang auf der Schattenbergschanze steigt um 15.30 Uhr, der Wettkampf beginnt dann um 17 Uhr. Das Mixed-Springen ist gleichzeitig das letzte Springen auf der Normalschanze. Ab morgen wird auf der Großschanze um die Medaillen gekämpft.

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen zum Skisprung-Mixed-Wettbewerb bei der Nordischen Ski-Weltmeisterschaft in Oberstdorf.

Skispringen WM: Mixed-Wettbewerb heute im TV und Livestream

Beide Durchgänge könnt Ihr heute im Free-TV in der ARD live und in voller Länge verfolgen. Der öffentlich-rechtliche Sender bietet zudem auch einen gratis Livestream an.

Ebenso ist auch Eurosport für die Übertragung des Mixed-Springens verantwortlich. Da Eurosport gemeinsam mit DAZN eine Kooperation eingegangen ist, gibt es den Medaillenkampf auch beim Streamingdienst live und in voller Länge. Die Übertragung startet um 16.50 Uhr.

