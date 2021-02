Die Ski-Weltmeisterschaft in Cortina d'Ampezzo läuft für die Herren nach bereits zwei gewonnenen Medaillen wie am Schnürchen. Heute wollen die DSV-Athleten den Lauf in der Alpinen Kombination fortsetzen. Hier erfahrt ihr, wie Ihr das Rennen live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Ski WM heute: Alle Infos zur Kombination der Herren

Die Ski-Herren hätten eigentlich bereits am vergangenen Dienstag mit einem Super-G die Skiweltmeisterschaft im italienischen Cortina d'Ampezzo beginnen sollen, doch aufgrund des zu starken Schneefalls musste das Rennen - wie auch die Alpinen Kombination der Damen - verschoben werden.

Nach einem holprigen Start sind die Herren also am heutigen Montag, den 15. Februar, in der Alpinen Kombination gefragt. Zuerst wird um 11.15 Uhr ein Super-G absolviert (1. Durchgang), der 2. Durchgang geht dann um 15.20 Uhr in Form eines Slaloms über die Bühne.

Ski alpin WM: Zeitplan der Kombination am Montag

Neben der Kombination der Herren wird auch die Kombination der Damen heute ausgetragen. Diese war eigentlich für den 8. Februar vorgesehen, musste jedoch aufgrund der Schneefälle um eine Woche verschoben werden.

Uhrzeit Disziplin Geschlecht 9.45 Uhr Super-G Damen 11.15 Uhr Super-G Herren 14.10 Uhr Slalom Damen 15.20 Uhr Slalom Herren

Ski WM heute live: Kombination der Herren heute im TV und Livestream

Die Herren-Kombination überträgt heute unter anderem die ARD im Free-TV. Wenige Minuten vor der Fahrt des ersten Läufers geht die Übertragung los. Für den 2. Durchgang meldet sich der öffentlich-rechtliche Sender dann um 15.05 Uhr wieder zurück. Ihr könnt zudem auch im kostenlosen Livestream die WM in Cortina heute verfolgen.

Außerdem werden beide Läufe im Eurosport-Player von DAZN live und in voller Länge gezeigt. Eurosport 1 und Eurosport 2 sind wegen der gemeinsamen Kooperation für alle DAZN-Kunden rund um die Uhr abrufbar.

Ski WM heute live: Kombination der Herren heute im Liveticker

Die Herren Kombination in Cortina wird natürlich auch bei SPOX in Form eines Livetickers angeboten.

Ski-WM: Ausstehende Termine im Überblick