Ski-WM: Abfahrt der Herren heute im Liveticker

Die Abfahrt der Herren steht heute bei der Ski-WM im italienischen Corina D'Ampezzo auf dem Programm. Hier erlebt Ihr das Rennen im Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Bereit, sagte Dreßen, sei er "auf alle Fälle", ganz gelassen geht unterdessen Baumann in das Rennen. Sein zweiter Platz am Donnerstag sei "Ansporn für die Abfahrt", sagte der 35 Jahre alte gebürtige Österreicher, "ich kann befreit drauflos fahren, alles, was noch kommt, ist Draufgabe." Baumann war Achter und 22. in den Trainingsläufen, aber die sind tatsächlich nur bedingt aussagekräftig für Außenstehende.

Neben Sander starten erwartungsgemäß Baumann (Kiefersfelden) und Thomas Dreßen (Mittenwald) sowie Dominik Schwaiger (Königssee). Dreßen belegte die Ränge elf sowie 16 und betonte danach: "Das war ein Schritt in die richtige Richtung", 1,1 Sekunden im zweiten Lauf auf den erneut erstplatzierten und nunmehr topfavorisierten Dominik Paris (Italien) "kann sich schon sehen lassen".

Die deutschen Skirennläufer haben nach den zwei sensationellen WM-Silbermedaillen von Romed Baumann im Super-G der Männer und Kira Weidle in der Abfahrt eine weitere Medaille im Visier. "Ich möchte morgen nachlegen", sagte Andreas Sander (Ennepetal) nach dem Abschlusstraining für die Abfahrt der Männer auf der Piste Vertigine, in dem er erneut Rang sechs belegte.

Hallo und herzlich willkommen im Liveticker zur heutigen Abfahrt der Herren bei der Ski-Weltmeisterschaft in Corina D'Ampezzo. Der Startschuss fällt um 11 Uhr.

Ski-WM: Abfahrt der Herren im TV und Livestream

Die Ski-WM wird heute live in der ARD gezeigt. Verfolgen könnt Ihr sie dann auch im Livestream des öffentlich-rechtlichen Senders.

Alternativ könnt Ihr bei Eurosport einschalten - genauer gesagt bei Eurosport 2, wo die Abfahrt der Herren ebenfalls ausgestrahlt wird. Bedeutet zugleich: Der Wettkampf ist auch auf DAZN zu sehen. DAZN kooperiert mit Eurosport, somit empfangt Ihr Eurosport 1 und Eurosport 2 auch auf dieser Plattform via Livestream.

Ski-Alpin-WM: Die restlichen Termine im Überblick