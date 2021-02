Abfahrts-Klassiker in Garmisch-Partenkirchen. Die Alpinen müssen heute die Kandahar bezwingen. Wer ist der schnellste Fahrer im Himmelreich, Eishang und freien Fall und holt sich den Sieg in der Abfahrt? Mit unserem Liveticker erfahrt Ihr es.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Ski alpin: Abfahrt auf der Kandahar in Garmisch-Partenkirchen heute im Liveticker - Vor Beginn

Aus deutscher Sicht wurde auf ein Comeback von Thomas Dreßen spekuliert. der 27-Jährige absolvierte unter der Woche Trainingsläufe auf der Kandahar. Am Ende entschied er sich jedoch gegen einen Start im Rennen. Dreßen will seine gute Startnummer nicht durch ein schwaches Resultat verlieren. In den Trainings war er nämlich noch weit abgeschlagen.

Das Rennprogramm sieht an diesem Wochenende die Abfahrt bereits am Freitag vor. Der Super-G findet dann am Samstag statt. Der erste Läufer geht heute um 11.30 Uhr auf die Strecke.

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen.

Ski alpin: Abfahrt auf der Kandahar in Garmisch-Partenkirchen heute live im TV und Livestream

Wie gewohnt werden die Weltcup-Rennen der Alpinen im Free-TV gezeigt. Sowohl das ZDF als auch Eurosport übertragen live. Das ZDF stellt zudem einen kostenfreien Livestream zur Verfügung.

Bei Eurosport müsst Ihr dagegen Kunden des Eurosport Players sein, um diesen abrufen zu können. Außerdem ist das TV-Angebot von Eurosport auch bei DAZN abrufbar. Der Streamingdienst hat einen Channel für Eurosport 1 und Eurosport 2 auf seiner Plattform.

Ski alpin: Stand im Gesamtweltcup der Herren