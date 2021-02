Nordische Ski WM: Ort, Datum, Wettbewerbe, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Die 53. Nordische Ski-Weltmeisterschaft steht vor der Tür. Ort, Datum, Wettbewerbe, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream - auf all diese Fragen gibt SPOX Euch die Antworten.

Nordische Ski WM: Ort, Datum, Wettbewerbe, Zeitplan

Die Nordische Ski-Weltmeisterschaft findet in diesem Jahr vom 24. Februar bis zum 7. März statt. Diese wird zum dritten Mal im bayerischen Oberstdorf ausgetragen. Die Athletinnen und Athleten kämpfen dabei in den Disziplinen Skispringen, Skilanglauf und der Nordischen Kombination (Skisprung und Langlauf) um die WM-Medaillen.

In der Audi Arena Oberstdorf gehen die Sprungbewerbe über die Bühne, die Laufwettbewerbe im Langlaufstadion im Ried. Die Herren treten in insgesamt 13 Wettkämpfen gegeneinander an, die Damen in zehn. Im einmaligen Mixed-Wettbewerb am 28. Februar sind sowohl die Herren als auch die Damen im Einsatz.

Die Weltmeisterschaft startet am Mittwoch mit der Eröffnungsfeier. Der erste Kampf um die Medaillen steigt jedoch am Donnerstag, den 25. Februar. Mit der Schlussfeier am 7. März wird die WM abgeschlossen. Wegen der Corona-Pandemie dürfen die ganze WM über keine Zuschauer mit dabei sein.

Datum Zeit Disziplin Geschlecht Wettbewerb Mi, 24.02.2021 20:00 Uhr Eröffnungsfeier Do, 25.02.2021 15:15 Uhr 15:15 Uhr Skilanglauf Damen Herren Sprint Klassisch Do, 25.02.2021 17:00 Uhr Skispringen Damen Einzel Normalschanze Fr, 26.02.2021 10:15 Uhr 16:00 Uhr Nordische Kombination Herren Einzel Normalschanze/10 km Fr, 26.02.2021 17:15 Uhr Skispringen Damen Team Normalschanze Sa, 27.02.2021 10:15 Uhr 15:30 Uhr Nordische Kombination Damen Einzel Normalschanze/5 km Sa, 27.02.2021 11:45 Uhr 13:30 Uhr Skilanglauf Damen Herren 15 km Skiathlon 30 km Skiathlon Sa, 27.02.2021 16:30 Uhr Skispringen Herren Einzel Normalschanze So, 28.02.2021 10:00 Uhr 15:00 Uhr Nordische Kombination Herren Team Normalschanze/4 × 5 km So, 28.02.2021 13:00 Uhr 13:00 Uhr Skilanglauf Damen Herren Teamsprint Freistil So, 28.02.2021 17:00 Uhr Skispringen Mixed Team Normalschanze Di, 02.03.2021 13:15 Uhr Skilanglauf Damen 10 km Freistil Mi, 03.03.2021 13:15 Uhr 17:15 Uhr Skilanglauf Skispringen Herren Damen 15 km Freistil Einzel Großschanze Do, 04.03.2021 11:00 Uhr 15:15 Uhr Nordische Kombination Herren Einzel Großschanze/10 km Do, 04.03.2021 13:15 Uhr Skilanglauf Damen 4 × 5 km Staffel Fr, 05.03.2021 13:15 Uhr 17:00 Uhr Skilanglauf Skispringen Herren Herren 4 × 10 km Staffel Einzel Großschanze Sa, 06.03.2021 10:00 Uhr 15:00 Uhr Nordische Kombination Herren Teamsprint Großschanze/2 × 7,5 km Sa, 06.03.2021 12:30 Uhr 16:30 Uhr Skilanglauf Skispringen Damen Herren 30 km Klassisch Team Großschanze So, 07.03.2021 12:30 Uhr Skilanglauf Herren 50 km Klassisch So, 07.03.2021 anschließend Schlussfeier

Nordische Ski WM: Übertragung im TV und Livestream

Gleich mehrere Anbieter sind für die Übertragung der Weltmeisterschaft in Oberstdorf verantwortlich. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF wechseln sich dafür Woche für Woche ab. Die erste Woche übernimmt die ARD, die zweite Woche das ZDF. Beide Sender bieten jeweils auch einen kostenlosen Livestream an.

Alle Wettbewerbe zeigt zudem auch Eurosport live. Folglich gibt es die Weltmeisterschaft auch bei DAZN, denn wegen der Kooperation mit Eurosport sind Eurosport 1 und Eurosport 2 für alle DAZN-Kunden rund um die Uhr abrufbar.

Nordische Ski WM im Liveticker

Auch SPOX wird bei der Nordischen Ski-WM natürlich nicht fehlen. Fast täglich werdet Ihr mit ausführlichen Livetickern bedient. Am 25. Februar könnt Ihr gleich zwischen drei Livetickern entscheiden.