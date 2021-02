Nordische Kombination WM heute live: Einzelwettbewerb von der Normalschanze heute live im TV, Livestream und Liveticker

Bei der Weltmeisterschaft in der Nordischen Kombination steht heute der Einzelwettbewerb von der Normalschanze an. Wir verraten Euch, wie Ihr den Wettbewerb heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nordische Kombination WM - Einzelwettbewerb von der Normalschanze: Wann und wo?

Der dritte Wettbewerb bei der Nordischen Ski-WM beginnt am Vormittag des heutigen Freitags, also am 26. Februar 2020. Um 10.15 Uhr soll der 1. Durchgang des Springens starten.

Austragungsort der Weltmeisterschaften ist Oberstdorf im Oberallgäu. Zuschauer sind bei den Wettbewerben nicht zugelassen. Der Grund dafür sind die Kontaktbeschränkungen infolge der Coronapandemie in Deutschland.

Nordische Kombination WM heute live: Einzelwettbewerb von der Normalschanze heute live im TV und Livestream

Grund zum Jubelns für alle Fans der Nordischen Kombination: Der Wettbewerb in Oberstdorf wird heute live im Free-TV gezeigt. Die ARD zeigt sowohl das Springen als auch das Laufen im Anschluss im Rahmen der Sportschau live. Um 9.55 Uhr beginnt die Übertragung bei dem öffentlich-rechtlichen Sender.

Doch die ARD zeigt den Wettkampf nicht exklusiv. Auch Eurosport ist bei den Weltmeisterschaften im Oberallgäu mit dabei.

Nordische Kombination WM heute live: Einzelwettbewerb von der Normalschanze im Liveticker

Natürlich bieten wir auch einen Liveticker des Wettbewerbs an. Hier findet Ihr unseren Liveticker.

Nordische Ski WM: Alle Termine im Überblick