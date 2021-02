Langlauf WM heute live: Skiathlon der Herren und Damen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Skiathlon-Wettbewerbe der Herren und Damen finden heute bei der Langlauf-WM statt. Alles Wichtige rund um die Übertragung im TV und Livestream gibt es hier bei SPOX.

Langlauf WM, Skiathlon der Herren und Damen: Uhrzeit und Ort

Bei der Langlauf-WM stehen heute die Skiathlon-Wettbewerbe der Herren und Damen im Programm. Um 11.45 Uhr beginnt das Damen-, um 13.30 Uhr das Herren-Rennen.

Langlauf WM: Was ist der Skiathlon?

Beim Skiathlon wird die erste Hälfte des Rennens in der klassischen Technik und die zweite Hälfte des Rennens in der moderneren Skating-Technik gelaufen. Alle Athleten und Athletinnen gehen im Massenstart auf die Strecke. Nach der Hälfte der zurückzulegenden Distanz werden in dafür vorgesehenen Wechselboxen ihre Skier und Stöcke gewechselt.

Die Damen müssen heute 15 Kilometer (7,5 und 7,5), die Herren 30 Kilometer (15 und 15) bewältigen.

Bei den Damen zählen Therese Johaug, Helene Marie Fossesholm und Heidi Weng (alle Norwegen), bei den Herren Sjur Röthe, Johannes Hösflot Kläbo (Norwegen) und Alexander Bolschunow (Russland) als Favoriten.

Langlauf WM heute live: Skiathlon der Herren und Damen im TV und Livestream

Die ARD übernimmt die Übertragung des Wintersport-Tages im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Dort könnt Ihr ebenfalls auf einen Livestream zurückgreifen. Die Übertragung für das Damen-Rennen beginnt um 11.40 Uhr, für das Herren-Rennen 13.20 Uhr.

Alle Rennen der Nordischen Ski WM seht Ihr auch live und in voller Länge auf DAZN. Dort habt Ihr nämlich Zugriff auf die Eurosport-Channel und damit auf das komplette Programm von Eurosport 1 und Eurosport 2.

Langlauf WM: Skiathlon der Herren und Damen heute im Liveticker

SPOX begleitet die Skiathlon-Events der Herren und Damen. Außerdem gibt es hier auf SPOX täglich mehrere Liveticker zu den Events der Sport-Welt.

Nordische Ski WM: Alle Termine im Überblick

Das sind die weiteren Termine der Nordischen Ski-WM: