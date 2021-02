Nach dem aus deutscher Sicht enttäuschenden Sprint zum Auftakt der Weltmeisterschaft sind die Biathlon-Männer heute auf der Pokljuka in der Verfolgung auf Wiedergutmachung aus. Das Rennen könnt Ihr hier bei SPOX im Liveticker mitverfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Biathlon WM: Verfolgung der Herren heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn:

Der Weltmeisterschaftsauftakt am vergangenen Freitag verlief für die DSV-Herren so gar nicht nach Plan. Bester Deutscher im Sprint war Arnd Peiffer auf Platz 36. Seine Landsmänner Benedikt Doll, Johannes Kühn und Erik Lesser waren ebenfalls weit abgeschlagen. Können sie heute wieder in die Spur finden?

Vor Beginn:

Los geht es um 13.15 Uhr. Die zu laufende Strecke beträgt 12,5 Kilometer.

Vor Beginn:

Herzlich willkommen zum WM-Liveticker für die Biathlon-Verfolgung der Männer auf der Pokljuka.

Biathlon WM: Verfolgung der Herren heute im TV und Livestream

Die Verfolgung in Slowenien wird wie üblich im Eurosport-Player von DAZN zu sehen sein. DAZN-Kunden können wegen der Kooperation zwischen DAZN und Eurosport sowohl auf Eurosport 1 als auch auf Eurosport 2 zugreifen.

Zusätzlich bietet der Streamingdienst unter anderem auch Fußball, US-Sport, Tennis, Darts, Motorsport, Radsport, WWE, Rugby, Ski alpin, Skispringen, Rennrodeln, MMA und Boxen.

Für 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr könnt Ihr das Abonnement von DAZN erwerben. Neu-Kunden haben davor sogar die Möglichkeit, einen Monat lang "das Netflix des Sports" kostenlos zu testen.

Auch die ARD überträgt das Rennen heute live und in voller Länge. Der öffentlich-rechtliche Sender geht um 13.03 Uhr auf Sendung. Auch im kostenlosen Livestream wird die Verfolgung der Männer angeboten.

Biathlon-WM: Der Terminplan