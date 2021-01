Die Hälfte der Vierschanzentournee wurde absolviert. Nun geht es heute ins 3. Springen in Innsbruck. Wie schneiden die Deutschen in Österreich ab? Hier könnt Ihr das Bergisel-Springen im Liveticker mitlesen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Vierschanzentournee: Bergiselspringen in Innsbruck heute im Liveticker - vor Beginn

Der Sieger im Auftaktspringen in Oberstdorf, Karl Geiger, verweilt aktuell auf Rang zwei in der Gesamtwertung. Lediglich der Norweger Halvor Egner Granerud ist vor ihm. Ebenfalls gut dabei ist Markus Eisenbichler (Platz fünf).

Der Probedurchgang startet um 12 Uhr. Ab 13.30 Uhr geht dann der 1. Wertungsdurchgang über die Bühne.

Willkommen zum Liveticker des Springens in Innsbruck/Österreich.

Vierschanzentournee: Bergiselspringen in Innsbruck heute im TV und Livestream

Wer heute das Springen in Innsbruck live und in voller Länge schauen möchte, hat dafür mehrere Möglichkeiten. Zum einen bietet die ARD das Event im Free-TV und zusätzlich auch im kostenlosen Livestream an.

Zum anderen könnt Ihr Skispringen heute auch auf Eurosport mitverfolgen. Da Eurosport eine Kooperation mit dem Streamingdienst DAZN hat, wird das Bergisel-Springen auch im DAZN-Livestream gezeigt.

DAZN bietet somit die komplette Vierschanzentournee live und in voller Länge an. Das dafür benötigte Abonnement kostet im Monat 11,99 Euro und im Jahr 119,99 Euro. Vorher besteht die Möglichkeit, einen kostenlosen Probemonat zu testen.

Vierschanzentournee: Der Gesamtstand nach dem 2. Springen