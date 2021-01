Heute steht der erste Skisprung-Weltcup nach der Vierschanzentournee an. Gesprungen wird in Titisee-Neustadt. Wir sagen Euch, wie Ihr das Springen live im TV und Livestream sehen.

Skispringen: Weltcup in Titisee-Neustadt heute live im TV und Livestream

Das erste Springen nach der Vierschanzentournee steigt am heutigen Samstag in Titisee-Neustadt. Der 1. Durchgang startet um 16 Uhr, der 2. Durchgang im Anschluss. Gesprungen wird auf der Hochfirstschanze in Titisee-Neustadt.

Das Springen könnt Ihr live im ZDF sehen, folgendes Personal kümmert sich um die Berichterstattung:

Gäste: Experte: Toni Innauer

Experte: Toni Innauer Moderation: Norbert König

Norbert König Kommentator: Stefan Bier

Das ZDF bietet zusätzlich auch einen kostenlosen Livestream zum Springen auf seiner Webseite an.

Außerdem könnt Ihr das Springen auch im Eurosport-Channel bei DAZN verfolgen.

Skispringen, Weltcup in Titisee-Neustadt: Diese Deutschen sind dabei

Bundestrainer Stefan Horngacher kündigte bereits während der Tournee an, dass in Titisee-Neustadt dieselbe Mannschaft, die zuletzt an der Vierschanzentouree teilgenommen hat, dabei sein wird. Wie der Verband am Donnerstag bestätigt hat, sind neben Karl Geiger somit auch Markus Eisenbichler, Severin Freund, Pius Paschke, Constantin Schmid und Martin Hamann am Start.

"Jetzt freuen wir uns sehr, wieder einen Heim-Weltcup zu haben - wir wissen, wie sehr sich viele Leute und Helfer vor Ort im Schwarzwald engagieren, um für die Springen gute Voraussetzungen zu schaffen. Auf uns wartet eine sehr schöne Schanze, die auch immer sehr gut präpariert ist. Wir hoffen, dass wir in Titisee-Neustadt wieder vorne mitmischen können", sagte Horngacher.

Vierschanzentournee: Die Gesamtwertung im Überblick