Skispringen: Teamspringen in Zakopane heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Samstag steht das Mannschaftsspringen der Skispringer im polnischen Zakopane an. Alles zur Übertragung im TV und Livestream erfahrt Ihr hier.

Skispringen: Der Weltcup in Zakopane im Überblick

Nachdem gestern eine Trainingseinheit sowie die Qualifikation für das Einzelspringen auf dem Programm standen (Markus Eisenbichler wurde Zweiter), geht es heute im Teamevent darum, die beste Nation zu ermitteln. Vier Springer pro Land gehen an den Start, die Entscheidung fällt ab 16.15 Uhr.

Datum Uhrzeit Event 15. Januar 15.45 Uhr Offizielles Training 15. Januar 18 Uhr Qualifikation 16. Januar 15 Uhr Probedurchgang 16. Januar 16.15 Uhr Teamwettkampf 17. Januar 15 Uhr Probedurchgang 17. Januar 16 Uhr Einzelwettkampf

Skispringen: Teamspringen in Zakopane heute live im TV und Livestream

Beim Weltcup in Zakopane könnt Ihr heute live im Free-TV mitfiebern. Die ARD zeigt das Event in voller Länge. Los geht es um circa 16.10 Uhr mit dem ersten Durchgang, Durchgang zwei folgt eine Stunde später. Ihr habt die Wahl zwischen der Übertragung im TV und Livestream.

Zakopane: Das Mannschaftsspringen heute im Liveticker

Zakopane: Daten zur Schanze

In den vergangenen beiden Jahren ging der Sieg in der Mannschaftswertung in Zakopane an das deutsche Team. Im Vorjahr gewann die Mannschaft um Constantin Schmid, Markus Eisenbichler, Stephan Leyhe und Karl Geiger vor Norwegen und Slowenien. In der Einzelwertung siegte Kamil Stoch.

Name : Wielka Krokiew

: Wielka Krokiew Hillsize : 140 Meter/ K-Punkt: 125 Meter

: 140 Meter/ 125 Meter Schanzenrekord : 147 Meter (Yukiya Sato am 25. Januar 2020)

: 147 Meter (Yukiya Sato am 25. Januar 2020) Höhe Schanzentisch: 3 Meter

3 Meter Baujahr : 1925 (mehrfach umgebaut)

: 1925 (mehrfach umgebaut) Zuschauerkapazität: 24.000

Skispingen: Die restlichen Weltcups des Jahres in der Übersicht

Nach Stationen in Lahti, Willingen, Klingenthal und Rasnov steht ab dem 27. Februar die WM in Oberstdorf auf dem Programm. Abgeschlossen wird die Saison traditionell mit dem Skifliegen in Planica.