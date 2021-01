Ski alpin WM: Wann und wo findet die Weltmeisterschaft statt? Alle Infos zu Terminen, Zeitplan, TV-Übertragung

Der Weltcup-Winter in der alpinen Szene neigt sich langsam dem Ende zu und die Weltmeisterschaft steht vor der Tür. Wir zeigen Euch alle Termine, den Zeitplan und geben Euch alle wichtigen Infos zur TV-Übertragung.

Ski-Alpin WM: Austragungsort und Zeitplan

In diesem Jahr findet die alpine Ski-WM unter besonderen Vorrausetzungen im italienischen Cortina d'Ampezzo statt. Normalerweise findet nur für die Speedfahrer eine Abfahrt und ein Super G im Schatten der malerischen Dolomiten statt, doch in diesem Jahr ist der gesamte Skizirkus in der Alpengemeinde vereint.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Somit finden hier die 46. Alpinen Ski-Weltmeisterschaften statt, und zwar vom 7. bis zum 21. Februar 2021.

Cortina d'Ampezzo war in den1930er-Jahren und im Jahr 1956 Gastgeber einer Weltmeisterschaft, wobei 1956 von der österreichischen Legende Toni Sailer dominiert wurde.

Datum Disziplin/Event Geschlecht 07.02.21 Eröffnungszeremonie - 08.02.21 Alpine Kombination Damen 09.02.21 Super G Damen und Herren 10.02.21 Alpine Kombination Herren 13.02.21 Abfahrt Damen 14.02.21 Abfahrt Herren 16.02.21 Parallel Slalom Damen und Herren 17.02.21 Teamwettbewerb Damen und Herren 18.02.21 Riesenslalom Damen 19.02.21 Riesenslalom Herren 20.02.21 Slalom Damen 21.02.21 Slalom Herren 21.02.21 Schlusszeremonie -

Ski-Alpin WM: TV-Übertragung

Die Ski-WM wird in Deutschland bei insgesamt drei Sendern zu sehen sein. Zum einen gibt es die öffentlich-rechtlichen Sender, die ARD und das ZDF, die alle Rennen live zeigen. Ebenfalls zu sehen gibt es die Rennen in den kostenfreien Livestreams auf den Homepages der beiden Sender.

Bei der ARD ist mit Felix Neureuther ein ehemaliger Slalom-Weltklassefahrer als Experte mit an Board. Beim ZDF glänzt der Liechtensteiner Marco Büchel an der Seite von Michael Pfeffer als Fachmann bei der Übertragung aus Südtirol.

Eine dritte Möglichkeit, das Spektakel zu verfolgen, ist Eurosport. Der größte Sportsender Europas überträgt ebenfalls jedes Rennen live. Durch ein DAZN-Abonnement habt ihr die Chance, die Sender Eurosport 1 und Eurosport 2 ohne Mehrkosten zu sehen. Das Beste ist: Ihr könnt DAZN 30 Tage lang kostenlos testen. Hier geht es zum kostenlosen Probemonat!

Ski-Alpin WM: Cortina d'Ampezzos Pisten

Im schönen Bergort Cortina gibt es für die WM die folgenden Pisten:

Die berühmte und berüchtigte Olympia-Piste auf der Tofana, mit dem malerischen Tofana-Schuss. Hier wird die Abfahrt die Herren stattfinden.

Auf der Canalone Tofana findet die Abfahrt und der Riesenslalom der Damen statt.

Die Piste "A" auf Col Drusciè, dient für den Slalom der Damen und Herren.

Zu guter Letzt werden auf der Piste Vitelli auf dem Faloria die Medaillen im Riesenslalom der Herren vergeben.

Für den DSV liegen die Hoffnungen besonders auf dem Münchner Linus Strasser, der mit seinem Sieg beim Slalom im Zagreb seine Rückkehr in die Weltspitze endgültig festzurrte. Ihm ist auf jeden Fall ein Platz auf dem Podest zuzutrauen, wenn auch die ÖSV-Athleten Marco "Blacky" Schwarz und Neureuther-Kumpel Manuel Feller als die heißesten Eisen im Stangenwald gelten.

Ski alpin: Gesamtweltcup-Stand der Herren